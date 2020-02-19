Госдума поддержала проект о допустимом весе посылок для заключенных

В пояснительной записке отмечается, что приказом ФГУП "Почта России" от 7 марта 2019 года утвержден порядок приема и вручения внутренних регистрируемых почтовых отправлений, в соответствии с которым вес посылки нестандартной с отметкой "негабаритная" составляет до 50 килограммов. При этом выдача таких посылок или отправлений с нестандартными размерами (свыше 300 сантиметров в сумме трех измерений) проводится только в специальных отделениях почтовой связи, однако не все исправительные учреждения находятся рядом с такими отделениями.