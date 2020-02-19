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Госдума поддержала проект о допустимом весе посылок для заключенных
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РИА Новости

Госдума поддержала проект о допустимом весе посылок для заключенных

14:43 19.02.2020
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает конкретный вес для посылок и передач заключенным - не больше 20 килограммов для посылки и не более пяти килограммов для бандероли.
Изменения вносятся в статью 90 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации.
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Законопроектом предлагается установить, что максимальный вес одной передачи или посылки не должен превышать 20 килограммов, одной бандероли - пять килограммов.
В пояснительной записке отмечается, что приказом ФГУП "Почта России" от 7 марта 2019 года утвержден порядок приема и вручения внутренних регистрируемых почтовых отправлений, в соответствии с которым вес посылки нестандартной с отметкой "негабаритная" составляет до 50 килограммов. При этом выдача таких посылок или отправлений с нестандартными размерами (свыше 300 сантиметров в сумме трех измерений) проводится только в специальных отделениях почтовой связи, однако не все исправительные учреждения находятся рядом с такими отделениями.
Кроме того, по информации ФСИН России, на практике у сотрудников исправительных учреждений возникают трудности при принятии и хранении посылок весом свыше 20 килограммов без специального технического оборудования.
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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Госдума РФРоссияОбщество
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