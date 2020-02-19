Китай заявил о возможности передачи коронавируса через аэрозоль

ПЕКИН, 19 фев – РИА Новости. Новый тип Новый тип коронавируса в сравнительно закрытом помещении может передаваться через аэрозоль в условиях его высокой концентрации, следует из сообщения Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР

В опубликованном на сайте ведомства уже шестом издании плана по диагностике и лечению пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, говорится, что основными путями передачи вируса являются воздушно-капельный и контактный. При этом уточняется, что вирус передаётся через "тесный" контакт.

Кроме того, комитет по здравоохранению добавил, что "при длительном нахождении в сравнительно закрытом помещении с высокой концентрацией аэрозоля существует вероятность заражения через аэрозоль".