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Китай заявил о возможности передачи коронавируса через аэрозоль
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РИА Новости

Китай заявил о возможности передачи коронавируса через аэрозоль

14:38 19.02.2020
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© REUTERS / China DailyСанитарная обработка на улице в Гуанчжоу, КНР
Санитарная обработка на улице в Гуанчжоу, КНР
© REUTERS / China Daily
Санитарная обработка на улице в Гуанчжоу, КНР. Архивное фото
ПЕКИН, 19 фев – РИА Новости. Новый тип коронавируса в сравнительно закрытом помещении может передаваться через аэрозоль в условиях его высокой концентрации, следует из сообщения Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
В опубликованном на сайте ведомства уже шестом издании плана по диагностике и лечению пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, говорится, что основными путями передачи вируса являются воздушно-капельный и контактный. При этом уточняется, что вирус передаётся через "тесный" контакт.
Кроме того, комитет по здравоохранению добавил, что "при длительном нахождении в сравнительно закрытом помещении с высокой концентрацией аэрозоля существует вероятность заражения через аэрозоль".
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 74,1 тысячи человек, скончались 2004 человека, излечились почти 14,4 тысячи. За пределами Китая в 25 странах выявлено свыше 800 случаев заражения COVID-2019, из них три – с летальным исходом.
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Распространение нового коронавирусаКитайВ мире
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