В Сочи при пожаре в жилом доме пострадал один человек

Сотрудник МЧС РФ во время учений по ликвидации пожара, проходящих на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае

СОЧИ, 19 фев - РИА Новости. Один человек пострадал и ещё 37 человек были эвакуированы из-за пожара в квартире в Центральном районе Один человек пострадал и ещё 37 человек были эвакуированы из-за пожара в квартире в Центральном районе Сочи , сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, днём в среду диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России поступило сообщение о пожаре в доме на улице Труда. Прибывшие на место спасатели установили, что пожар произошел в квартире, огнем охвачены 15 квадратных метров.

"К сожалению, есть пострадавший. Эвакуированы 37 человек. В 12.55 локализация на площади 15 квадратных метров. В 13.00 - ликвидация", - говорится в сообщении.