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В Сочи при пожаре в жилом доме пострадал один человек
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РИА Новости

В Сочи при пожаре в жилом доме пострадал один человек

14:38 19.02.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ во время учений по ликвидации пожара, проходящих на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае
Сотрудник МЧС РФ во время учений по ликвидации пожара, проходящих на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае
© РИА Новости / Николай Хижняк
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СОЧИ, 19 фев - РИА Новости. Один человек пострадал и ещё 37 человек были эвакуированы из-за пожара в квартире в Центральном районе Сочи, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, днём в среду диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России поступило сообщение о пожаре в доме на улице Труда. Прибывшие на место спасатели установили, что пожар произошел в квартире, огнем охвачены 15 квадратных метров.
"К сожалению, есть пострадавший. Эвакуированы 37 человек. В 12.55 локализация на площади 15 квадратных метров. В 13.00 - ликвидация", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в тушении были задействованы шесть единиц техники и 22 человек личного состава МЧС России.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СочиКраснодарский крайРоссияПроисшествия
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