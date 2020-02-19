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СК в Приморье поощрил девочку, которая спасла брата из горящего дома
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РИА Новости

СК в Приморье поощрил девочку, которая спасла брата из горящего дома

14:38 19.02.2020 (обновлено: 14:47 19.02.2020)
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
ВЛАДИВОСТОК, 19 фев - РИА Новости. Сотрудники следственного управления СК РФ по Приморскому краю поощрили девочку, которая на пожаре спасла своего маленького брата, вытащив его из полыхающего дома, сообщает СК РФ.
В январе сообщалось, что в частном доме, где находился 2-летний мальчик, начался пожар. Его 13-летняя сестра, которая вышла до этого во двор, забежала в дом и, закрыв брата собой, вынесла его на улицу.
"СУСК РФ по Приморскому краю не оставило без внимания такой самоотверженный, решительный и смелый поступок ребёнка. Сотрудники следственного управления СК России по Приморскому краю встретились с Валерией Горобец и узнали, что она в будущем хотела бы стать врачом. Человек, умеющий в экстремальных ситуациях действовать решительно, рискуя своей жизнью, способный помочь другому, во многих профессиях имеет большой шанс на успех", - говорится в сообщении.
Офицеры решили поучаствовать в судьбе девочки и совместно с Тихоокеанским государственным медицинским университетом организовали для нее экскурсию в Институт симуляционных и аккредитационных технологий, где студенты-медики осваивают навыки профессии на специальных тренажерах-манекенах.
На экскурсию также были приглашены воспитанники подшефного центра содействия семейному устройству для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поселка городского типа Новошахтинского. Студенты-медики предложили ребятам попробовать оказать помощь человеку и выполнить действия по сердечно-легочной реанимации. Валерия первая вызвалась, после чего все ребята присоединились к тренировке.
Кроме того, за проявленные мужество, самоотверженность и героизм при спасении человека Валерии от имени и.о. руководителя следственного управления Владимира Фомина вручена благодарность.
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Следственный комитет России (СК РФ)РоссияПриморский крайОбщество
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