Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-19T14:36+0300
https://ria.ru/20200219/1564967395.html
Попова поблагодарила санаторий в Тюмени за организацию карантина
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564202545_0:27:3134:1790_1036x0_80_0_0_964325ce0b4b0ca1ebf75daa0fa28906.jpg
РИА Новости

Попова поблагодарила санаторий в Тюмени за организацию карантина

14:36 19.02.2020
44
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поблагодарила работников санатория "Градостроитель" под Тюменью, а также главу региона Александра Моора за организацию помощи эвакуированным из Китая россиянам и гражданам СНГ, которые находились в санатории на карантине.
Два самолета ВКС РФ 5 февраля доставили из провинции Хубэй в тюменский лечебно-реабилитационный центр "Градостроитель" 144 человека – 128 россиян и 16 граждан СНГ. Всех их изолировали на 14 дней, заболевания ни у кого не выявили. Двухнедельный карантин для эвакуированных граждан закончился в среду.

"Хочу сказать огромное спасибо всем, кто работал в обсервационном госпитале в этот период, Тюменской области, губернатору. Потому что, как это было организовано и как это было сделано, - это в самом деле самый высокий уровень обеспечения биологической безопасности и обеспечения качественного пребывания людей в столь непростых условиях", - сказала Попова в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее сообщалось, что большинство после карантина собирается в Москву – 33 человека. По девять человек отправятся в Санкт-Петербург и Барнаул, восемь – в Челябинск, шесть – во Владивосток, пять – в Красноярск. По четыре человека разъедутся в Екатеринбург, Новокузнецк и Киров. Парами отправятся в Нижний Новгород, Самару, Ростов-на-Дону, Казань и Улан-Удэ. Остальные отправятся в еще 27 городов – от Астрахани до Благовещенска. Также планируют свои маршруты домой или по делам граждане Белоруссии, Армении, Украины, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Карта распространения нового коронавируса
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Позже ВОЗ присвоила новому коронавирусу, который является возбудителем заболевания, официальное название COVID-2019. Число зараженных в материковом Китае к настоящему времени уже превысило 74 тысячи человек, скончались 2004, излечились почти 14,4 тысячи. За пределами Китая в 25 странах выявлено свыше 800 случаев заражения, из них три – с летальным исходом.
100000
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаАлександр МоорКоронавирусыАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗСНГКитайТюменьРоссияОбщество
Рекомендуем
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Попова назвала работников санатория "Градостроитель" в Тюмени героями
Статуя Фемиды в суде
На Урале вернули на доследование дело о посылке с лекарствами из ЕС
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Титов предложил меры разрешения экономических трудностей в России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Эрдоган не верит в участие России в "плохих сценариях" в Сирии
Владимир Путин на церемонии возложения цветов к памятнику Анатолию Собчаку
Путин в Петербурге возложил цветы к памятнику Собчаку
Санитарная обработка на улице в Гуанчжоу, КНР
Китай заявил о возможности передачи коронавируса через аэрозоль
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК в Приморье поощрил девочку, которая спасла брата из горящего дома
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров
Лавров заявил, что Москва не выдвигала новых требований по Идлибу
Топор
Жителя Чувашии, угрожавшего полицейскому топором, осудили условно
Сотрудник пожарной охраны
Во Владивостоке локализовали пожар на складе с овощами
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с генеральным секретарем АСЕАН Лимом Джоком Хоем
Лавров оценил борьбу с террористами в Идлибе
Акция благотворительной программы ВТБ Мир без слез в московской Детской городской клинической больнице №9 им. Г. Н. Сперанского
ВТБ провел первую в этом году акцию по программе "Мир без слез"
Вид на Берлин
Ленобласть намерена расширить присутствие на немецком рынке
Ситуация на дорогах Алтайского края. 24 января 2020
В ЯНАО более 15 грузовиков застряли на запрещенной для проезда трассе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров
Лавров заявил о готовности продолжать работу с Анкарой по Идлибу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:22Суд на Урале арестовал до 17 апреля главу ОЭЗ "Титановая долина"
15:19Косачев осудил невыдачу американской визы Воронцову
15:16В Иране подтвердили два случая заражения коронавирусом в стране
15:15Названы лучшие места России для встречи Масленицы
15:12Онищенко назвал причины "массового чувства голода" у школьников
15:12ЛНР приобщит материалы об обстрелах жилых массивов к делу против ВСУ
15:11В Киеве проходит митинг за отставку главы антикоррупционного бюро
15:10Сбежавшая из карантина Рыбакова не пришла на суд в Петербурге
15:10Шепелев прокомментировал уход с Первого канала
15:09Муфтий призвал изучить опыт суфизма для профилактики экстремизма
15:07Социальные пенсии проиндексируют с апреля на 6,1 процента
15:05Турчак призвал создать программу обучения практической телемедицине
15:05Антиохийский патриарх Иоанн поедет в Амман, полагает его представитель
15:04Путин в четверг подведет итоги деятельности ФСБ в 2019 году
15:04Абхазии нужно усилить интеграцию с Россией, заявил Леонид Дзапшба
15:01Министр обороны Турции заявил о праве на военные меры в Идлибе
14:58В Екатеринбурге маломобильные ветераны увидят участников парада Победы
14:58Росрыболовство назвало основную версию гибели рыбы в реке Дон
14:57В Госдуме назначили дату рассмотрения поправок в бюджет
14:57В Йемене взорвали машину министра обороны страны
Лента новостейМолния