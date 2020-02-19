Попова поблагодарила санаторий в Тюмени за организацию карантина

Два самолета ВКС РФ 5 февраля доставили из провинции Хубэй в тюменский лечебно-реабилитационный центр "Градостроитель" 144 человека – 128 россиян и 16 граждан СНГ. Всех их изолировали на 14 дней, заболевания ни у кого не выявили. Двухнедельный карантин для эвакуированных граждан закончился в среду.

"Хочу сказать огромное спасибо всем, кто работал в обсервационном госпитале в этот период, Тюменской области, губернатору. Потому что, как это было организовано и как это было сделано, - это в самом деле самый высокий уровень обеспечения биологической безопасности и обеспечения качественного пребывания людей в столь непростых условиях", - сказала Попова в эфире телеканала "Россия 24" .

Ранее сообщалось, что большинство после карантина собирается в Москву – 33 человека. По девять человек отправятся в Санкт-Петербург и Барнаул, восемь – в Челябинск, шесть – во Владивосток, пять – в Красноярск. По четыре человека разъедутся в Екатеринбург, Новокузнецк и Киров. Парами отправятся в Нижний Новгород, Самару, Ростов-на-Дону, Казань и Улан-Удэ. Остальные отправятся в еще 27 городов – от Астрахани до Благовещенска. Также планируют свои маршруты домой или по делам граждане Белоруссии, Армении, Украины, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана.