Попова поблагодарила санаторий в Тюмени за организацию карантина

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поблагодарила работников санатория "Градостроитель" под Тюменью, а также главу региона Александра Моора за организацию помощи эвакуированным из Китая россиянам и гражданам СНГ, которые находились в санатории на карантине.
Два самолета ВКС РФ 5 февраля доставили из провинции Хубэй в тюменский лечебно-реабилитационный центр "Градостроитель" 144 человека – 128 россиян и 16 граждан СНГ. Всех их изолировали на 14 дней, заболевания ни у кого не выявили. Двухнедельный карантин для эвакуированных граждан закончился в среду.
"Хочу сказать огромное спасибо всем, кто работал в обсервационном госпитале в этот период, Тюменской области, губернатору. Потому что, как это было организовано и как это было сделано, - это в самом деле самый высокий уровень обеспечения биологической безопасности и обеспечения качественного пребывания людей в столь непростых условиях", - сказала Попова в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее сообщалось, что большинство после карантина собирается в Москву – 33 человека. По девять человек отправятся в Санкт-Петербург и Барнаул, восемь – в Челябинск, шесть – во Владивосток, пять – в Красноярск. По четыре человека разъедутся в Екатеринбург, Новокузнецк и Киров. Парами отправятся в Нижний Новгород, Самару, Ростов-на-Дону, Казань и Улан-Удэ. Остальные отправятся в еще 27 городов – от Астрахани до Благовещенска. Также планируют свои маршруты домой или по делам граждане Белоруссии, Армении, Украины, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Позже ВОЗ присвоила новому коронавирусу, который является возбудителем заболевания, официальное название COVID-2019. Число зараженных в материковом Китае к настоящему времени уже превысило 74 тысячи человек, скончались 2004, излечились почти 14,4 тысячи. За пределами Китая в 25 странах выявлено свыше 800 случаев заражения, из них три – с летальным исходом.