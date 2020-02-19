В ЛНР призвали ОБСЕ дать объективную оценку обстрелам со стороны ВСУ

Ранее Народная милиция ЛНР сообщила об обострении ситуации у линии соприкосновения. Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило об 11 обстрелах за сутки, в результате которых погиб ополченец и ранен житель ЛНР.

"Мы призываем международных наблюдателей миссии ОБСЕ зафиксировать факты нарушения перемирия, а также принудить военно-политическое руководство Украины прекратить обстрелы. Мы надеемся на объективную оценку со стороны СММ ОБСЕ всего происходящего, на объективную фиксацию нарушений режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что ВС Украины продолжают использовать условия перемирия для размещения военной техники и дооборудования позиций вблизи населенных пунктов, чем подвергают опасности мирных жителей. По данным Народной милиции, бронетехника украинских силовиков зафиксирована в районе подконтрольных ВС Украины Золотом-3, Попасной, Муратово и Трехизбенке, находящихся у линии соприкосновения в Донбассе.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.