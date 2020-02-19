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В ЛНР призвали ОБСЕ дать объективную оценку обстрелам со стороны ВСУ
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РИА Новости

В ЛНР призвали ОБСЕ дать объективную оценку обстрелам со стороны ВСУ

14:36 19.02.2020
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ЛУГАНСК, 19 фев - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики призвала Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ зафиксировать факты нарушения режима тишины со стороны украинских силовиков и дать объективную оценку таким действиям, сообщили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
Ранее Народная милиция ЛНР сообщила об обострении ситуации у линии соприкосновения. Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило об 11 обстрелах за сутки, в результате которых погиб ополченец и ранен житель ЛНР.
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
09:21
В ЛНР заявили об 11 обстрелах в Донбассе за сутки
"Мы призываем международных наблюдателей миссии ОБСЕ зафиксировать факты нарушения перемирия, а также принудить военно-политическое руководство Украины прекратить обстрелы. Мы надеемся на объективную оценку со стороны СММ ОБСЕ всего происходящего, на объективную фиксацию нарушений режима прекращения огня", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что ВС Украины продолжают использовать условия перемирия для размещения военной техники и дооборудования позиций вблизи населенных пунктов, чем подвергают опасности мирных жителей. По данным Народной милиции, бронетехника украинских силовиков зафиксирована в районе подконтрольных ВС Украины Золотом-3, Попасной, Муратово и Трехизбенке, находящихся у линии соприкосновения в Донбассе.
Военнослужащие в Донбассе
Вчера, 15:41
В ЛНР не исключают повторных провокаций со стороны силовиков
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСММ ОБСЕЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныООНУкраинаВ мире
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