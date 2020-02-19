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Жителя Чувашии, угрожавшего полицейскому топором, осудили условно
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РИА Новости

Жителя Чувашии, угрожавшего полицейскому топором, осудили условно

14:35 19.02.2020
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CC0 / 947051 / Топор
Топор
CC0 / 947051 /
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 фев — РИА Новости. Житель чувашского села, угрожавший полицейскому топором, получил 2,5 года условно, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Следствием и Чебоксарским районным судом установлено, что 16 октября 2019 года полицейские прибыли к дому жителя одного из сел Чебоксарского района и потребовали открыть дверь для проверки поступившего сообщения о возможных противоправных действиях в отношении сожительницы сельчанина. В ответ мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вооружился топором и, выйдя из дома, замахнулся на одного из сотрудников органов внутренних дел, сопровождая свои действия угрозами. Полицейские отобрали топор, при этом один из сотрудников полиции получил ссадины руки.
"Житель села признан виновным в угрозе применения насилия в отношении представителя власти. Ему назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно", - говорится в сообщении СУСК.
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Следственный комитет России (СК РФ)Чувашская Республика (Чувашия)РоссияПроисшествия
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