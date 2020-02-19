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Минтранс может запретить слушать музыку в транспорте без наушников
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РИА Новости

Минтранс может запретить слушать музыку в транспорте без наушников

14:34 19.02.2020
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© Depositphotos / RattlerayДевушка в наушниках
Девушка в наушниках
© Depositphotos / Rattleray
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Минтранс РФ получил и рассматривает обращение Национальной Ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу (НАДЭП) с предложением запретить слушать музыку и смотреть фильмы в транспорте без наушников, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Ранее в ассоциации сообщили РИА Новости, что организация обратилась к министру транспорта РФ с просьбой внести изменения в правила перевозки пассажиров и запретить пассажирам прослушивать в общественном транспорте аудио и смотреть видео без наушников.
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"Обращение получено. Оно на рассмотрении", - сообщили в пресс-службе Минтранса РФ в среду.
В НАДЭП поясняли, что провели социологическое исследование, в котором приняла участие 1 тысяча представителей экономически активного населения Москвы, которые ежедневно пользуются общественным транспортом. По ее данным, 94% опрошенных граждан крайне негативно относятся к публичному прослушиванию музыки или просмотру фильмов в общественном транспорте. Из них 13% выразили готовность перейти к физическому воздействию, чтобы решить проблему.
НАДЭП - некоммерческая организация, созданная в 2019 году. Как говорится на сайте организации, основная цель членов ассоциации - "способствовать развитию этикета в обществе".
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Национальная Ассоциация экспертов по деловой этике (НАДЭП)Министерство транспорта РФ (Минтранс России)РоссияОбщество
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