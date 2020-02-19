Минтранс может запретить слушать музыку в транспорте без наушников

Ранее в ассоциации сообщили РИА Новости, что организация обратилась к министру транспорта РФ с просьбой внести изменения в правила перевозки пассажиров и запретить пассажирам прослушивать в общественном транспорте аудио и смотреть видео без наушников.

"Обращение получено. Оно на рассмотрении", - сообщили в пресс-службе Минтранса РФ в среду.

В НАДЭП поясняли, что провели социологическое исследование, в котором приняла участие 1 тысяча представителей экономически активного населения Москвы, которые ежедневно пользуются общественным транспортом. По ее данным, 94% опрошенных граждан крайне негативно относятся к публичному прослушиванию музыки или просмотру фильмов в общественном транспорте. Из них 13% выразили готовность перейти к физическому воздействию, чтобы решить проблему.