"На связи Ухань". Модульный госпиталь - оазис заботы и тепла

"На связи Ухань" - это проект, подготовленный информслужбой "Россия-Китай: главное" Медиакорпорации Китая и МИА "Россия сегодня". В этом выпуске речь пойдет о модульных госпиталях в охваченном эпидемией Ухане

"Модульный госпиталь" - это название многим не знакомо, это передвижной полевой лечебный стационар, который возводят из мобильных блоков в сжатые сроки. Для борьбы с эпидемией в Ухане возведено уже более десяти подобных госпиталей, рассчитанных на более 10 тысяч койко-мест, что в большой степени помогло смягчить напряженную ситуацию с нехваткой мест в больницах, приемом и лечением пациентов с легкой формой заболевания.

На этот раз мы связались с медиком и пациентом одного из таких модульных стационаров в Ухане. Он был создан на базе культурно-выставочного центра "Уханьская гостиная". Сегодня с нами беседуют 34-летний У Мэнхо – фельдшер больницы уезда Юси города Саньмин южной провинции Фуцзянь, который приехал в Ухань, чтобы оказать помощь в борьбе с эпидемией и 35-летний Хэ Ецин – пациент больницы, менеджер компании по аренде автомобилей "Ихай". Эти люди от первого лица расскажут, что они пережили во время эпидемии, о работе мобильных госпиталей, поделятся своими размышлениями о противоэпидемической работе.

- Здравствуйте, господин У Мэнхо. Прежде всего, хотим выразить вам свою признательность, ведь ваша смелость в борьбе с эпидемией и чувство долга вызывают огромное уважение! Когда вы прибыли в Ухань и сколько времени вы работаете на передовой борьбы с эпидемией?

Мэнхо: Я сам вызвался помочь Уханю. Я ведь родился в городе Сянъян провинции Хубэй, сейчас работаю в провинции Фуцзянь. Поэтому я и решил вернуться на малую родину, чтобы бороться с болезнью плечом к плечу с моими земляками, чтобы самому помочь родному краю, вот я и подал заявку, и ее одобрили. Я сейчас в "фуцзянской медицинской бригаде", которая рассчитана на работу в модульном госпитале. В нашей бригаде - 102 человека, двое старших, остальные – фельдшеры, персонал по уходу за больными. Все они приехали сюда по доброй воле. 4 февраля мы прилетели в Ухань из Фучжоу.

- Здравствуйте, г-н Хэ Ецин. Когда у вас подтвердился диагноз коронавирусной пневмонии? Когда вы поступили в модульный госпиталь?

Хэ Ецин: 3 февраля у меня вдруг резко поднялась температура. Так как у моего отца уже был подтвержден 3 февраля у меня вдруг резко поднялась температура. Так как у моего отца уже был подтвержден коронавирус , - а он заболел еще 24 января, - то когда у меня начался жар, я понял, что возможно я тоже заразился. 7 февраля подтвердился диагноз, а после этого я немедленно связался с домовым комитетом, а они сразу же сообщили в комитет по здравоохранению. В комитете отвечают за единое распределение в больницы, тем вечером я и попал в модульный госпиталь.

Когда начались первые симптомы, я был в уханьском районе Циншань, в тот день в этом районе выявили 40 случаев. Районные власти выделили для всех зараженных специальный автобус, на котором нас доставили в госпиталь. Думаю, что районная администрация действовала слаженно, в тот день провожать пациентов в больницу пришел глава района.

- Г-н У, какую роль играют модульные стационары в противоэпидемической работе, за что они отвечают? На какой контингент больных они рассчитаны?

У Мэнхо: Модульный госпиталь представляет собой временную больницу, самое главное преимущество – это его масштабы и возможность размещения огромного числа коек для больных. Однако, конечно, в медицинском оборудовании такие временные больницы уступают обычным. Например, нет системы подачи кислорода к каждой кровати, не все места оборудованы аппаратами ЭКГ. Поэтому, в основном, такой госпиталь рассчитан на больных с легкими формами заболевания.

Мы специально выделили одного помещение под реанимацию, потому что состояние пациентов постоянно меняется. Во время прохождения лечения у больных начинают проявляться некоторые симптомы, - внезапное падение уровня кислорода в крови до менее 93%, тогда ему необходима кислородная трубка. В этом случае его отвозят в реанимацию для оказания неотложной помощи. Если ничего не помогает, и ему становится хуже, то его сразу же оформляют на немедленную перевозку в самую лучшую провинциальную инфекционную больницу в провинции Хубэй "Цининьтань" - она находится прямо напротив нашего госпиталя. У нас также есть система удаленной диагностики, врачи по видео-связи смотрят историю болезни и результаты анализов пациента, определяют его состояние, назначают лекарства, а также решают, нужно ли его перенаправить на лечению в другую больницу. Такая схема безопасна для всех.

- Когда "Уханьская гостиная" начала принимать пациентов? Сколько всего пациентов принял этот мобильный стационар?

У Мэнхо: Госпиталь начал принимать 7 февраля в 16:00. Он состоит из трех модульных отделений: A, B и C. Отделение А, в котором я работаю, так же разделено на четыре зоны: А, B, C, D. В нем проходят лечение свыше 500 пациентов. По правилам, переходить из одного отделения в другое, поэтому я не знаю, как обстоят дела в других отделениях. Наше отделение с помощью перегородок делится на несколько палат, в каждой палате по 12-20 коек.

- Модульный госпиталь – это все-таки временный мобильный стационар, а потому, как вы считаете, соответствует ли госпиталь, в котором вы работаете, нормам дезинфекции, утилизации медицинского и бытового мусора и отходов, а также способности надлежащего ухода за больными?

У Мэнхо: Говоря о дезинфекции, в модульном госпитале работа ведется не хуже, чем в обычной больнице, не хуже, а даже лучше. Ведь все наши пациенты - носители вирусной инфекции, все отходы, как то использованные пищевые контейнеры, бумажные салфетки, после обеззараживания подлежат утилизации строго в соответствии с едиными правилами по утилизации медицинских отходов. У нас есть специальные сотрудники, которые занимаются обработкой отходов в строго определенное время, на весь утиль они наклеивают этикетки "коронавирусная пневмония", что означает повышенный уровень риска и подразумевает особые меры при утилизации мусора.

Везде в госпитале повсюду расставлены средства для быстрой дезинфекции рук. Перед приемом пищи ими могут воспользоваться больные, они всегда под рукой. У нас и у пациентов достаточно масок, маски меняются каждые четыре часа, мы напоминаем больным, когда надо менять маски. В госпитале просторно, неплохая вентиляция, есть система подачи воздуха, поэтому идет непрерывная циркуляция кислорода.

- Временные стационары рассчитаны на огромное число пациентов, есть ли угроза подхватить сопутствующую инфекцию?

У Мэнхо: Все пациенты, которые лежат во временных мобильных стационарах, - это люди с подтвержденным заражением коронавируса, а значит, все они относятся к одной инфекционной болезни, поэтому их можно поместить вместе, они уже не могут снова заразить друг друга. А в крови тех, кто выздоравливает, вырабатываются антитела, они не могут снова заразиться. Выздоровевшие после выписки должны быть на карантине еще 14 дней, поэтому подхватить сопутствующую инфекцию практически невозможно.

- Как гарантировать безопасность врачей и медицинского персонала? Какие меры предприняты для снижения угрозы их заражения?

У Мэнхо: В этом отношении вся работа налажена. По правилам, здесь есть разграничения на грязную зону, зону потенциального загрязнения и чистую зону. Каждый раз, когда мы, медики, входим в больницу и одеваем защитные костюмы, нам помогают специальные сотрудники, которые ведут строгий контроль, то же самое при выходе из больницы. Они также указывают, куда складывать отработанный материал, все делается очень профессионально. Временные мобильные больницы оборудованы машинами для дезинфекции воздуха. При выписке все постельное белье бывших пациентов тоже подвергается специальной дезинфекции.

Медработники работают в сменном режиме, по 4 смены в день, одна смена – 6 часов. Защитные костюмы рассчитаны на 4-6 часов, потому мы смены меняются каждые 6 часов.

- Г-н Хэ, в качестве пациента, как вы оцениваете медицинские и бытовые условия в модульных больницах?

Хэ Ецин: Отделения модульного госпиталя разделены на несколько палат. В каждой палате по 12 коек. Каждая палата это отдельная лечебная единица, ее обслуживают определенные врачи и медперсонал.

Весь комплекс модульного госпиталя достаточно хорошо оборудован, тут все продумано. Сейчас зима, многие перед госпитализацией беспокоятся о том, не будет ли им здесь холодно, созданы ли в больнице все санитарные условия. Когда я сюда попал, то сразу понял, что поводов для беспокойства нет. Начнем с санитарии: здесь повсюду много биотуалетов, которые убираются каждый день. Кроме того, госпиталь оснащен умывальнями и душевыми, есть горячая вода, можно принять душ. В госпитале также есть книжный уголок, где можно взять или читать книги. Телевизор тоже есть. Если скучно, можно смотреть телевизор. Еще больничный буфет, там можно бесплатно взять лапшу быстрого приготовления, молочнокислые напитки, сборную солянку быстрого приготовления типа китайского самовара-хого и др. Каждому пациенту в госпитале выдают по два одеяла и военный бушлат для тепла. На каждой койке также есть одеяло с электроподогревом. Но, кажется, им редко кто пользуется, потому что здесь и так не холодно.

- А что насчет питания?

Хэ Ецин: Ежедневно питание доставляют специальные работники пищеблока. Завтрак обычно в 7 часов, есть пирожки на пару, пампушки, вареные яйца, колбаса и молоко. Обед начинается около 12, а ужин обычно доставляют к 5 вечера. На обед и ужин выдают контейнеры с питанием. Это комплексные питательные обеды, кроме того, ежедневно каждому пациенту выдают по одному яблоку и апельсину, так что есть даже фрукты.

- Как вы оцениваете эмоциональное состояние пациентов временных больниц?

У Мэнхо: Все пациенты в модульных больницах – больные со слабовыраженными симптомами, все они находятся в хорошем расположении духа. Недавно в зоне А нашего временного госпиталя на базе культурно-выставочного центра "Уханьская гостиная" медики из нашей фуцзяньской медицинской бригады устроили массовые танцы для пациентов, медперсонал разучил с больными комплекс утренней зарядки, и упражнения лечебной дыхательной гимнастики цигун под названием "Ба дуань цзинь" ("Восемь отрезов парчи"). Больные приняли активное участие в этих тренировках и танцах. Все были рады немного подвигаться, поэтому все активно подключались к участию.

14 февраля был День всех влюбленных, медсестры одной из бригад через мобильное приложение заказали охапку цветов. Потом медперсонал обработал цветы, их упаковали по одному цветку и раздарили. 100 женщин из числа больных получили по одной декоративно упакованной гвоздике. Здесь же, в больнице, мы отметили и дни рождения наших пациентов. Все постоянно поддерживают друг друга, здесь царит теплая атмосфера. Мы заботимся о пациентах, а они в ответ выражают нам свое понимание и участие. Все помогают и уступают друг другу, взаимно подбадривают. Этот позитивный заряд проявился особенно в субботу, когда из нашего госпиталя выписалась целая группа пациентов, это дает уверенность в том, что лечение и уход дают свой эффект, поэтому меня переполняет радость и уверенность в своих силах. Вместе с тем, новости о выписке – это как знак надежды другим пациентам, повышает их уверенность в выздоровлении.

Хэ Ецин: Душевное состояние всех пациентов достаточно позитивное, потому что, во-первых, сюда поступают только больные с легкой формой заболевания, у всех болезнь протекает одинаково, нет угрозы подхватить сопутствующую инфекцию. А потом, когда человек выздоравливает, в крови есть антитела, а это значит, что повторное заражение невозможно.

Все пребывают в хорошем расположении духа, потому что здесь можно немного развлечься, к тому же многие медики, направленные сюда из разных уголков страны, очень артистичны: они часто устраивают танцы, проводят гимнастику для пациентов. Когда врачи не очень заняты, они включают музыку в зале, приглашая всех принять участие в коллективных танцах. 14 февраля медицинская бригада из провинции Фуцзянь отметила здесь день рождения одного из пациентов, ему подарили торт. По-моему, это очень полезно для психологического состояния людей.

- Г-н У, как вы оцениваете эффективность лечебной терапии в модульном госпитале?

У Мэнхо: В целом, наш главный терапевтический метод – это прием лекарств. В зависимости от состояния пациента, от стадии заболевания - ранней, средней или в период восстановления, мы наряду с обычными препаратами используем средства традиционной китайской медицины, ведем терапию согласно обнаруженным симптомам. Например, пациенты с температурой должны дополнительно принимать жаропонижающие средства, в частности, ибупрофен. В основном, методы лечения основаны на средствах традиционной китайской медицины, которые дополняет обычная европейская медицина.

Сегодня (15 февраля) первая группа пациентов из 17 выздоровевших была выписана из временного госпиталя на базе культурно-выставочного центра "Уханьская гостиная". Наша медицинская бригада из провинции Фуцзянь отвечает за 200 больных. Из моих подопечных выписано четверо, двое из них были в числе наших первых больных, сегодня мы тоже вышли проводить из госпиталя домой. Мы очень гордимся результатами нашей работы, ведь эффект налицо. Когда они поступили, у всех в анализах обнаружили новый коронавирус, но через неделю всех их выписали. Я верю, что начиная с сегодняшнего дня, выписка будет проходить ежедневно, а значит, выздоравливать будет все больше и больше людей.

- А по каким критериям принимается решение о выписке? Какие пациенты могут быть выписаны из больницы?

У Мэнхо: Мы разработали целый комплекс критериев для выписки. Прежде всего, это исчезновение клинических симптомов, затем пациенту нужно дважды сдать анализ на наличие коронавируса, которые должны дать отрицательный результат. Интервал между анализами - более одного дня, в дополнение к этому еще нужно пройти компьютерную томографию, которая показывает, что очаг заболевания в легких уже полностью исчез. Только тогда рассматривается возможность выписки из больницы.

- Г-н Хэ, какое состояние сейчас у вас и ваших друзей по палате? Все ли выздоравливают? Есть ли уверенность в победе над коронавирусной пневмонией?

Хэ Ецин: Временные больницы, в основном, рассчитаны на больных с легкими формами болезни. Когда я попал сюда, врачи объяснили, что 95% пациентов излечатся и выпишутся. В госпиталях ведется медикаментозное лечение, лекарства выдаются ежедневно в соответствии с симптомами. Если болезнь прогрессирует и состояние из лёгкого переходит в тяжелое, то такого больного сразу же переводят в ближайшую больницу для тяжелобольных "Цзиньиньтань". При этом в мобильных больницах есть реанимация и палата интенсивной терапии, где есть приборы подачи кислорода, установлено оборудования для мониторинга состояния больного.

7 февраля, когда я только поступил на лечение, у меня была температура, в ту ночь она поднялась до 38,2 градусов. Мне дали жаропонижающее, и в ту же ночь она спала и больше не поднимается. 13 февраля я сдал анализ на наличие коронавируса, а 14 февраля уже получил результаты, теперь он отрицательный. Для выписки необходимо сдать два анализа на нуклеиновые кислоты, и чтобы оба были отрицательными, кроме того надо пройти томографию, чтобы оценить состояние легких. Если все нормально, тогда дают разрешение на выписку. Пока мне не сказали, когда надо сдать второй анализ крови, я думаю, может быть, 16 февраля. Ну, все же победа не за горами.

- Есть ли зараженные коронавирусом среди ваших близких и друзей? Если есть, то какую помощь им оказали?

Хэ Ецин: Мой отец был серьезно болен. Он заболел 24 января, а затем все 17 дней у него держалась температура, был в очень тяжелом состоянии. На 10 тысяч юаней я купил более 20 бутылочек глобулина, чтобы поддерживать его иммунитет. Потом власти района Циншань доставили его в специальную больницу - Вторую больницу при Уханьском металлургическом комбинате. Очень хорошо, что моего отца разметили в отдельной палате. Теперь его состояние, в основном, нормализовалось, он выдержал. 14 февраля ему изменили статус на больного со слабой формой заболевания, его перевели во временный госпиталь. Моя мама ухаживала за отцом в больнице, поэтому ее включили в группу людей, тесно контактировавших с зараженными, но ее анализы дважды давали отрицательные результаты. Сейчас она на карантине, по распоряжению управляющей компании микрорайона ее поселили в одноместном номере в отеле. Моя жена на домашнем карантине, признаков заболевания у нее нет. Мы поддерживаем связь по телефону, перезваниваемся каждый день.

- Г-н Хэ, какие у вас размышления по поводу разыгравшейся в стране коронавирусной пневмонии?

Хэ Ецин: Нынешняя эпидемия действительно небывалая по своим масштабам. С эпидемией борется весь Ухань, весь Китай, народ и правительство страны, все прилагают максимум усилий. Противоэпидемические меры в Ухане очень строгие и эффективные, в частности, руководство страны выдвинуло требование - "принять всех пациентов в больницы и обеспечить их лечением". Мне кажется, что сейчас почти все заболевшие коронавирусной пневмонией уже находятся под наблюдением медиков.

Из-за вспышки коронавирусной пневмонии, многие мои знакомые, родственники и друзья покинули этот мир. Когда серьезно заболел мой отец, я уже психологически готовился к самому страшному. Он был на пороге смерти, но вернулся ко мне. Поэтому я так глубоко почувствовал, как же хорошо жить! А с другой стороны, в этой болезни самое главное –это вера, хороший здоровый душевный настрой тоже важен, надо верить, что ты победишь болезнь, это самое главное.

- Г-н У, что произвело на вас наиболее глубокое впечатление во время работы в Ухане?

У Мэнхо: На меня самое глубокое впечатление произвела постоянная поддержка всех регионов нашей страны. О нас заботятся. Добровольцы из числа простых людей помогают нам во всем — наладить быт, питание, а еще транспорт – в общем, в том, что необходимо. Сегодня (15 февраля) в Ухане снег, но нам не холодно. Пару дней назад нам привезли пуховики, каждому выдали по два, а сегодня – еще термобелье, каждому по три комплекта.

Мы с коллегами приехали в Ухань из провинции Фуцзянь. Думая о том, что для нас непривычна местная кухня, фуцзяньские пищевики привезли нам морепродукты - консервы из угря, сушеную рыбу, рыбные фрикадельки и др. А уханьцы, узнав, что мы приехали, сразу же доставили нам хлеб и кашу быстрого приготовления. А еще школьники одной из начальных школ Фучжоу на свои деньги, которые подарили им родители к Новому году, купили нам и послали нам товары для повседневных нужд.