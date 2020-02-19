В Польше рассмотрят дело о захоронении красноармейцев в Тшчанке

ВАРШАВА, 19 фев – РИА Новости. Польский суд рассмотрит дело о незаконном уничтожении захоронения красноармейцев в городе Тшчанка в Великопольском воеводстве на северо-западе страны, сообщил РИА Новости руководитель общественной организации "Курск" Польский суд рассмотрит дело о незаконном уничтожении захоронения красноармейцев в городе Тшчанка в Великопольском воеводстве на северо-западе страны, сообщил РИА Новости руководитель общественной организации "Курск" Ежи Тыц

Несколько лет назад польские власти снесли мавзолей на месте братской могилы советских солдат в городе Тшчанка. По данным польских поисковиков, там были захоронены останки 56 советских воинов, 17 из которых были идентифицированы.

"Некоторое время назад организация "Курск" направила заявление в прокуратуру о том, что власти Тшчанки уничтожили захоронение советских солдат в нарушение законодательства", - рассказал Тыц.

Он пояснил, что в ответ на это заявление прокуратура отказалась начать расследование.

"Это решение прокуратуры организация "Курск" обжаловала в суде. Эта жалоба будет рассмотрена в суде. Суд должен будет рассмотреть наши аргументы и либо велит прокуратуре начать расследование, либо также придет к выводу, что ничего не произошло", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что первое заседание суда назначено на 2 марта, и это первое в Польше дело такого рода, которое рассмотрит суд.

По словам Тыца, организация "Курск" добивается наказания виновных в незаконном уничтожении братской могилы красноармейцев, в том числе бурмистра Тшчанки.

За последние годы в Польше были уничтожены сотни памятников погибшим за освобождение страны красноармейцам. Президент Польши Анджей Дуда летом 2017 года подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования. Закон предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии.

По оценкам специалистов, при освобождении Польши погибли свыше 600 тысяч советских солдат, а также были убиты нацистами около 700 тысяч советских военнопленных.