В Польше рассмотрят дело о захоронении красноармейцев в Тшчанке

ВАРШАВА, 19 фев – РИА Новости. Польский суд рассмотрит дело о незаконном уничтожении захоронения красноармейцев в городе Тшчанка в Великопольском воеводстве на северо-западе страны, сообщил РИА Новости руководитель общественной организации "Курск" Ежи Тыц.
Несколько лет назад польские власти снесли мавзолей на месте братской могилы советских солдат в городе Тшчанка. По данным польских поисковиков, там были захоронены останки 56 советских воинов, 17 из которых были идентифицированы.
"Некоторое время назад организация "Курск" направила заявление в прокуратуру о том, что власти Тшчанки уничтожили захоронение советских солдат в нарушение законодательства", - рассказал Тыц.
Он пояснил, что в ответ на это заявление прокуратура отказалась начать расследование.
"Это решение прокуратуры организация "Курск" обжаловала в суде. Эта жалоба будет рассмотрена в суде. Суд должен будет рассмотреть наши аргументы и либо велит прокуратуре начать расследование, либо также придет к выводу, что ничего не произошло", - рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что первое заседание суда назначено на 2 марта, и это первое в Польше дело такого рода, которое рассмотрит суд.
По словам Тыца, организация "Курск" добивается наказания виновных в незаконном уничтожении братской могилы красноармейцев, в том числе бурмистра Тшчанки.
7 февраля, 19:40Слуцкий назвал войну с памятниками в Польше проявлением паранойи
За последние годы в Польше были уничтожены сотни памятников погибшим за освобождение страны красноармейцам. Президент Польши Анджей Дуда летом 2017 года подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования. Закон предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии.
По оценкам специалистов, при освобождении Польши погибли свыше 600 тысяч советских солдат, а также были убиты нацистами около 700 тысяч советских военнопленных.
Власти России не раз заявляли о том, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин заявил в середине декабря 2019 года, что они, в частности, Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, в распоряжении России есть документы, как они вели переговоры. По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, это нельзя оставлять без внимания. А Путин заявил, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.