Уроженка Китая, у которой на Шри-Ланке нашли коронавирус, выздоровела

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Уроженка Китая, у которой на Шри-Ланке медики диагностировали заражение коронавирусом COVID-19, полностью здорова и выписалась из больницы, сообщает интернет-издание Ada Derana.
Первый и единственный случай заражения коронавирусом был зафиксирован на Шри-Ланке 27 января: заболела гражданка Китая из провинции Хубэй, очага распространения коронавируса. Она прибыла на остров в туристических целях. В международном аэропорту Бандаранаике (BIA) специалисты проверили ее и зафиксировали высокую температуру.
Когда ланкийские медики доставили ее в Национальный институт инфекционных заболеваний, ее состояние здоровья оценивалось как критическое.
Издание отмечает, что уже сегодня утром китаянка была выписана из больницы. Репортер Ada Derana добавил, что, по ее словам, уже вечером она отправится обратно в Китай.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Позже ВОЗ присвоила новому коронавирусу, который является возбудителем заболевания, официальное название COVID-2019. Число зараженных в материковом Китае к настоящему времени уже превысило 74 тысячи человек, скончались 2004, излечились почти 14,4 тысячи. За пределами Китая в 25 странах выявлено свыше 800 случаев заражения, из них три – с летальным исходом.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса