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Константин Богомолов завершил съемки сериала про "ангарского маньяка"
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РИА Новости

Константин Богомолов завершил съемки сериала про "ангарского маньяка"

14:50 19.02.2020
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© STARTСкриншот трейлера киносериала "Хороший человек"
Скриншот трейлера киносериала Хороший человек
© START
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Режиссер Константин Богомолов завершил съемки детективного сериала "Хороший человек", сообщили в пресс-службе видеосервиса Start.
Изначально сюжет был основан на реальной истории ангарского маньяка Михаила Попкова (в январе 2015 года он был осужден на пожизненный срок за убийство 22 местных жительниц. После вынесения приговора Попков признался еще в 59 убийствах, за что получил второй пожизненный срок. — Прим.ред.). Однако при подготовке к съемкам Константин Богомолов значительно отошел от нее.

"Когда я подключился к работе над проектом, я уже не ориентировался ни на интервью, ни на историю Попкова. Я полагался на свои ощущения о том, как все должно строиться, — приводит слова режиссера пресс-служба. — "Хороший человек" – это сериал с саспенсом, с детективом, не гламурный, достаточно драматичный и местами страшный.

Главные роли исполнили Никита Ефремов и Юлия Снигирь. В нескольких эпизодах появится жена режиссера Ксения Собчак. Она играет властную бизнес-леди.
"Мне было комфортно работать в этом проекте, — цитирует Собчак пресс-служба. — Это бесценный опыт: то, как он работает с тобой – орет, манипулирует, что-то из тебя вынимает – это дорогого стоит".
В тихий городок Рубежный приезжает следователь из Москвы Евгения Ключевская (Снигирь). Ей предстоит проверить информацию СМИ о "существовании серийного убийцы" в этом месте. Напарником Жени становится следователь Иван Крутихин (Ефремов).
В сериале "Хороший человек" приняли участие: Андрей Бурковский, Александра Ребенок, Игорь Гордин, Игорь Миркурбанов, Александр Семчев, Артем Михалков, Антон Табаков, Полина Кутепова и другие.
Выход запланирован на 2020 год.
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