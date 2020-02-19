Константин Богомолов завершил съемки сериала про "ангарского маньяка"

"Когда я подключился к работе над проектом, я уже не ориентировался ни на интервью, ни на историю Попкова. Я полагался на свои ощущения о том, как все должно строиться, — приводит слова режиссера пресс-служба. — "Хороший человек" – это сериал с саспенсом, с детективом, не гламурный, достаточно драматичный и местами страшный.