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Богомолов поставит "Кармен" в Пермском театре оперы и балета
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РИА Новости

Богомолов поставит "Кармен" в Пермском театре оперы и балета

22:28 19.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель театра на Малой Бронной, режиссер Константин Богомолов
Художественный руководитель театра на Малой Бронной, режиссер Константин Богомолов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Режиссер и художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов в 2021 году дебютирует на большой музыкальной сцене Пермского театра оперы и балета с постановкой оперы Жоржа Бизе "Кармен", сообщает пресс-служба театра.
"В марте 2021 года Пермская опера представит премьеру "Кармен" Жоржа Бизе. Спектакль, созданный в соавторстве с дирижером Филиппом Чижевским, станет первой работой Константина Богомолова на большой музыкальной сцене", – говорится в сообщении.
Оперным дебютом театрального режиссера Богомолова на малой сцене стала сценическая версия оратории Георга Фридриха Генделя "Триумф Времени и Бесчувствия". Над ораторией Богомолов также работал вместе с Чижевским. Постановка стала лауреатом Международной профессиональной музыкальной премии Bravo, а также получила две "Золотые Маски" в номинациях "лучшая работа дирижера в опере" (Филипп Чижевский) и "лучшая мужская роль в опере" (Винс И).
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КультураТеатрНовости культурыКонстантин БогомоловПермский театр оперы и балета
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