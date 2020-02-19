Богомолов поставит "Кармен" в Пермском театре оперы и балета

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Режиссер и художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов в 2021 году дебютирует на большой музыкальной сцене Пермского театра оперы и балета с постановкой оперы Жоржа Бизе "Кармен", сообщает пресс-служба театра.

"В марте 2021 года Пермская опера представит премьеру "Кармен" Жоржа Бизе. Спектакль, созданный в соавторстве с дирижером Филиппом Чижевским, станет первой работой Константина Богомолова на большой музыкальной сцене", – говорится в сообщении.

Оперным дебютом театрального режиссера Богомолова на малой сцене стала сценическая версия оратории Георга Фридриха Генделя "Триумф Времени и Бесчувствия". Над ораторией Богомолов также работал вместе с Чижевским. Постановка стала лауреатом Международной профессиональной музыкальной премии Bravo, а также получила две "Золотые Маски" в номинациях "лучшая работа дирижера в опере" (Филипп Чижевский) и "лучшая мужская роль в опере" (Винс И).