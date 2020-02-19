В Сирию за сутки вернулись почти 900 беженцев из-за рубежа

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Свыше 300 человек вернулись из Свыше 300 человек вернулись из Ливана Сирию за сутки, еще почти 600 беженцев прибыли из Иордании , следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 894 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 312 человек (женщин – 94, детей – 159), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 582 человека (женщин – 175, детей – 297)", - говорится в тексте бюллетеня.

Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток вернулись 383 беженца.

Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии выполняли задачи по разминированию местности и объектов в населенных пунктах Дума (провинция Дамаск), Джасим и Эль-Харра (провинция Дераа). За сутки разминировано 2,1 гектара территории, обнаружено и уничтожено 35 взрывоопасных предметов.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.