Французские археологи приедут в Крым на раскопки

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Группа французских экспертов примет участие в археологических исследованиях в Крыму, посвященным периоду Крымской войны, сообщил президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновский.
"В июне 2020 года в Крыму будет реализован крупномасштабный исторический проект. Будут проведены археологические исследования, относящиеся к периоду Крымской войны. В Крым впервые приедут французские эксперты", - сказал Малиновский на встрече с главой Крыма.
По его словам, проект проведения археологических исследований поддержан на федеральном уровне.
В свою очередь, глава республики Сергей Аксенов также поддержал данный проект и пообещал оказать максимальное содействие.
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"Мы заинтересованы в установлении исторической истины, поэтому будем помогать", - приводит слова Аксенова его пресс-служба.
Крымская война 1853-1856 годов, или Восточная война - война между Российской империей, с одной стороны, и коалицией в составе Британской, Французской, Османской империй и Сардинского королевства, с другой. Боевые действия наибольшего напряжения достигли в Крыму.