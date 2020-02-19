Французские археологи приедут в Крым на раскопки

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Группа Группа французских экспертов примет участие в археологических исследованиях в Крыму , посвященным периоду Крымской войны , сообщил президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновский.

"В июне 2020 года в Крыму будет реализован крупномасштабный исторический проект. Будут проведены археологические исследования, относящиеся к периоду Крымской войны. В Крым впервые приедут французские эксперты", - сказал Малиновский на встрече с главой Крыма.

По его словам, проект проведения археологических исследований поддержан на федеральном уровне.

В свою очередь, глава республики Сергей Аксенов также поддержал данный проект и пообещал оказать максимальное содействие.

"Мы заинтересованы в установлении исторической истины, поэтому будем помогать", - приводит слова Аксенова его пресс-служба.