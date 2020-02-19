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Голикова объяснила ограничение въезда в Россию для граждан Китая
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РИА Новости

Голикова объяснила ограничение въезда в Россию для граждан Китая

14:22 19.02.2020 (обновлено: 14:36 19.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкПассажиры поезда Пекин - Москва на железнодорожном вокзале Иркутск-Пассажирский
Пассажиры поезда Пекин - Москва на железнодорожном вокзале Иркутск-Пассажирский
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила причины введения временного запрета на въезд в Россию для граждан Китая с рабочими и частными целями.
"На территории КНР меры в отдельных пунктах ужесточаются. Количество граждан, которое приезжало к нам ввиду того режима, который у нас действовал до этого, стало увеличиваться, и обеспечивать карантинные условия и условия постоянного наблюдения тысячам граждан, приезжающих из КНР, это не очень целесообразно".
Председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова
Татьяна Голикова
Она отметила, что сейчас идет сезонная эпидемия гриппа, и российские медицинские организации работают с нагрузкой. До тех пор, пока в Китае не будут уменьшаться ограничительные меры, режим въезда в Россию надо ужесточить, сказала вице-премьер.
Она также добавила, что транзит пока не запрещен.
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Китайские медики сообщили о прохождении пика заражения коронавирусом
Накануне оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой инфекции решил с четверга временно запретить китайцам въезжать в Россию для работы, учебы, туризма и с частными целями. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Коронавирусное заболевание 2019 года

В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса Covid-19.
По состоянию на 19 февраля число зараженных в Китае превысило 74 тысячи человек, умерли 2004, выздоровели 14,4 тысячи пациентов.
Российское правительство закрыло участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничило пересечение границы с Монголией, из провинции Хубэй вывезли находящихся там россиян. Авиасообщение с КНР приостановили, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили и железнодорожное сообщение с Китаем.
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Распространение нового коронавирусаТатьяна ГоликоваКитайРоссияОбщество
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