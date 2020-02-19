Голикова объяснила ограничение въезда в Россию для граждан Китая

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Вице-премьер Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила причины введения временного запрета на въезд в Россию для граждан Китая с рабочими и частными целями.

"На территории КНР меры в отдельных пунктах ужесточаются. Количество граждан, которое приезжало к нам ввиду того режима, который у нас действовал до этого, стало увеличиваться, и обеспечивать карантинные условия и условия постоянного наблюдения тысячам граждан, приезжающих из КНР, это не очень целесообразно". Татьяна Голикова

Она отметила, что сейчас идет сезонная эпидемия гриппа, и российские медицинские организации работают с нагрузкой. До тех пор, пока в Китае не будут уменьшаться ограничительные меры, режим въезда в Россию надо ужесточить, сказала вице-премьер.

Она также добавила, что транзит пока не запрещен.

Накануне оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой инфекции решил с четверга временно запретить китайцам въезжать в Россию для работы, учебы, туризма и с частными целями. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Коронавирусное заболевание 2019 года

В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса Covid-19.

По состоянию на 19 февраля число зараженных в Китае превысило 74 тысячи человек, умерли 2004, выздоровели 14,4 тысячи пациентов.