Во "Внуково" рассказали об инциденте при посадке самолета SSJ

"18 февраля международным аэропортом "Внуково" было обслужено 403 рейса, обеспечена перевозка более 47 тысяч пассажиров. Вылеты и прилеты осуществлялись в штатном режиме. В 21:40 МЦ АУВД был объявлен код "синий", в связи с тем, что командир воздушного судна доложил о неустойчивой работе одного из датчиков", - сказали в пресс-службе.