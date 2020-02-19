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Во "Внуково" рассказали об инциденте при посадке самолета SSJ
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РИА Новости

Во "Внуково" рассказали об инциденте при посадке самолета SSJ

14:22 19.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкТерминал А аэропорта "Внуково"
Терминал А аэропорта Внуково
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Московский аэропорт "Внуково" рассказал об инциденте при посадке самолета во вторник. Командир одного из самолетов доложил о неустойчивой работе датчика, борт сел благополучно, специальные и спасательные службы были приведены в готовность, но их помощь не потребовалась, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского аэропорта Внуково, не уточняя, что это был за самолет.
Во вторник со ссылкой на представителя экстренных служб сообщалось, что во "Внуково" совершил экстренную посадку спецборт Sukhoi Superjet после срабатывания датчика неисправности стойки шасси. Ряд СМИ писали, что на борту мог быть глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Источник, близкий к министру, позже сообщил РИА Новости, что Мантуров прибыл в Москву, все в порядке.
"18 февраля международным аэропортом "Внуково" было обслужено 403 рейса, обеспечена перевозка более 47 тысяч пассажиров. Вылеты и прилеты осуществлялись в штатном режиме. В 21:40 МЦ АУВД был объявлен код "синий", в связи с тем, что командир воздушного судна доложил о неустойчивой работе одного из датчиков", - сказали в пресс-службе.
В 22:15 воздушное судно благополучно приземлилось.
"Самолет штатно зарулил на стоянку на собственной тяге двигателей. Все пассажиры самостоятельно покинули салон. Помощь специальных и спасательных служб, которые, в соответствии с кодом "Синий" были приведены в готовность, не потребовалась", - добавили в пресс-службе.
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Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)ВнуковоДенис МантуровSukhoi SuperjetМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)МоскваРоссияПроисшествия
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