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Родные рассказали о поведении подростков, готовивших теракты в Керчи
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РИА Новости

Родные рассказали о поведении подростков, готовивших теракты в Керчи

14:21 19.02.2020 (обновлено: 14:36 19.02.2020)
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© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСамодельные взрывные устройства с поражающими элементами и компоненты для изготовления взрывчатых веществ, изъятые сотрудниками ФСБ при задержании подростков, готовивших террористические акты на территории России
Самодельные взрывные устройства с поражающими элементами и компоненты для изготовления взрывчатых веществ, изъятые сотрудниками ФСБ при задержании подростков, готовивших террористические акты на территории России
© РИА Новости / ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости. Родные задержанных в Керчи подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях, утверждают, что не замечали в последнее время за ними странностей и о приготовлениях к преступлениям не подозревали.
Следствие считает, что два подростка из Керчи планировали два теракта в образовательных учреждениях и успели смастерить бомбы по инструкциям из интернета, а также опробовать их на домашних животных. О задержании двух подозреваемых ФСБ объявила во вторник. Против них возбудили дела о приготовлении к теракту группой лиц по предварительному сговору.
"Да, я мама, он сейчас в Симферополе, все выясняется", - сказала мать одного из подростков репортеру канала "Крым-24".
Она добавила, что не подозревала о помыслах сына.
"Нет. Нормально он себя вел, будем разговаривать потом", - заявила женщина.
Бабушка другого подростка сказала, что в поведении внука не было ничего необычного.
"Как можно понять? Мальчик подросткового возраста, свои нюансы… Ну, спрашивали, интересовались. Я-то бабушка, я с ними выросла, постарела с ними. Как назло все", - расплакалась женщина.
Самодельные взрывные устройства с поражающими элементами и компоненты для изготовления взрывчатых веществ, изъятые сотрудниками ФСБ при задержании подростков, готовивших террористические акты на территории России
11:09
Подготовку терактов в Керчи расследует спецгруппа следователей
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КерчьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СимферопольПроисшествия
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