Родные рассказали о поведении подростков, готовивших теракты в Керчи

Самодельные взрывные устройства с поражающими элементами и компоненты для изготовления взрывчатых веществ, изъятые сотрудниками ФСБ при задержании подростков, готовивших террористические акты на территории России

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости. Родные задержанных Родные задержанных в Керчи подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях, утверждают, что не замечали в последнее время за ними странностей и о приготовлениях к преступлениям не подозревали.

Следствие считает, что два подростка из Керчи планировали два теракта в образовательных учреждениях и успели смастерить бомбы по инструкциям из интернета, а также опробовать их на домашних животных. О задержании двух подозреваемых ФСБ объявила во вторник. Против них возбудили дела о приготовлении к теракту группой лиц по предварительному сговору.

"Да, я мама, он сейчас в Симферополе, все выясняется", - сказала мать одного из подростков репортеру канала " Крым-24 ".

Она добавила, что не подозревала о помыслах сына.

"Нет. Нормально он себя вел, будем разговаривать потом", - заявила женщина.

Бабушка другого подростка сказала, что в поведении внука не было ничего необычного.