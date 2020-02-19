Родные рассказали о поведении подростков, готовивших теракты в Керчи

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости. Родные задержанных в Керчи подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях, утверждают, что не замечали в последнее время за ними странностей и о приготовлениях к преступлениям не подозревали.
Следствие считает, что два подростка из Керчи планировали два теракта в образовательных учреждениях и успели смастерить бомбы по инструкциям из интернета, а также опробовать их на домашних животных. О задержании двух подозреваемых ФСБ объявила во вторник. Против них возбудили дела о приготовлении к теракту группой лиц по предварительному сговору.
"Да, я мама, он сейчас в Симферополе, все выясняется", - сказала мать одного из подростков репортеру канала "Крым-24".
Она добавила, что не подозревала о помыслах сына.
"Нет. Нормально он себя вел, будем разговаривать потом", - заявила женщина.
Бабушка другого подростка сказала, что в поведении внука не было ничего необычного.
"Как можно понять? Мальчик подросткового возраста, свои нюансы… Ну, спрашивали, интересовались. Я-то бабушка, я с ними выросла, постарела с ними. Как назло все", - расплакалась женщина.