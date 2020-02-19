В Минздраве рассказали об анализе лекарств от муковисцидоза

Ранее в СМИ появилась информация, что в России перестали закупать оригинальные лекарства от муковисцидоза, при этом дженерики вызывают у пациентов ряд побочных эффектов. Экс-глава Минздрава Вероника Скворцова поручила Росздравнадзору проверить обеспечение пациентов с муковисцидозом нужными лекарствами. Позднее директор профильного департамента сообщила, что Минздрав ведет переговоры с производителями лекарств, необходимых больным муковисцидозом. В середине декабря стало известно, что фармацевтическая компания GSK, производящая лекарство для лечения муковисцидоза, осуществит срочную поставку препаратов в Россию.

"За 2019-2020 годы Росздравнадзором были отобраны для контроля качества 75 наименований (254 серии) лекарственных препаратов, применяемых для лечения муковисцидоза. В результате сравнительного анализа существенных отличий между оригинальными и воспроизведенными препаратами не выявлено. Работа по сравнительному анализу препаратов продолжается", - говорится в сообщении.

Минздрав находится в постоянном контакте с производителями и поставщиками по вопросу возобновления поставок в Россию необходимых лекарственных препаратов, уже достигнуты договоренности по возобновлению ввоза лекарственного препарата "Тиенам", уточнили в пресс-службе.

Препарат "Фортум" уже ввезен в Россию и в ближайшее время начнется поставка препарата на безвозмездной основе в медицинские организации, отметили в Минздраве.