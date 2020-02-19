Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-19T14:17+0300
https://ria.ru/20200219/1564966211.html
В ГИБДД зафиксировали рост смертности в ДТП с начала года
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564636030_0:211:1280:931_1036x0_80_0_0_2b402bfd8ea021592f0adad0fba053c2.jpg
РИА Новости

В ГИБДД зафиксировали рост смертности в ДТП с начала года

14:16 19.02.2020 (обновлено: 14:17 19.02.2020)
115
© Фото : пресс-служба УМВД России по Псковской областиНа месте ДТП с участием микроавтобуса Mercedes и грузовика Volvo у деревни Рудо Псковской области
На месте ДТП с участием микроавтобуса Mercedes и грузовика Volvo у деревни Рудо Псковской области
© Фото : пресс-служба УМВД России по Псковской области
На месте ДТП с участием микроавтобуса Mercedes и грузовика Volvo у деревни Рудо Псковской области. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Количество погибших в авариях на российских дорогах в январе 2020 года увеличилось на 6-7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщил заместитель начальника Госавтоинспекции МВД России Олег Понарьин.

"К сожалению, на фоне снижения ДТП и количества раненых в январе мы отмечаем увеличение количества погибших на 6-7%. Здесь уже надо задуматься, с чем эти процессы связаны и как реагировать на них", - сказал он в интервью радиостанции "Милицейская волна".

По словам замначальника, ситуация связана с увеличением наездов на пешеходов. По сравнению с январем 2019 года число таких ДТП возросло почти на 50%.
Понарьин рассказал, что наиболее острая ситуация со смертельными ДТП в январе наблюдается в Ингушетии, Якутии, Карачаево-Черкесии, Волгоградской, Нижегородской, Курганской, Псковской и Оренбургской областях.
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
11:10
В Пермском крае четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом
012301
Обсудить 0
ГИБДД МВД РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Статуя Фемиды в суде
В Якутии осудили ВИЧ-инфицированного мужчину за изнасилование
Терминал А аэропорта Внуково
Во "Внуково" рассказали об инциденте при посадке самолета SSJ
Здание клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина в Санкт-Петербурге
В Петербурге уволили главврача больницы, откуда сбежали пациенты
Ситуация на дорогах Алтайского края. 24 января 2020
В ЯНАО более 15 грузовиков застряли на запрещенной для проезда трассе
Здание министерства обороны РФ
Минобороны покажет редкие документы о прорыве блокады Ленинграда
Взятка. Архивное фото.
В Петербурге двоих полицейских подозревают во взяточничестве
Вид на канал Грибоедова, дом Зингера и Казанский собор с купола собора Спаса на Крови в Санкт-Петербурге.
Названы города, где россияне отметят 23 февраля и 8 марта
Здание Центрального банка РФ в Москве
Центробанк объявил о победе над скиммингом в России
Задержание сотрудниками ФСБ РФ подростков в Керчи, готовивших террористические акты
ГП проверит органы профилактики после подготовки терактов в Керчи
Портрет жителя польской деревни, нарисованный неизвестным красноармейцем в 1945 году
В России помогут установить имя офицера, нарисовавшего поляка
Археологические раскопки на месте древнего города Солхат в Крыму
Французские археологи приедут в Крым на раскопки
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров
Лавров заявил о готовности продолжать работу с Анкарой по Идлибу
Девушка в наушниках
Минтранс может запретить слушать музыку в транспорте без наушников
Новый участок федеральной трассы Подъезд к городу Майкопу автомобильной дороги Кавказ в республике Адыгея
Автомобилистов хотят предупреждать об опасных участках через СМС
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров
Лавров заявил, что Москва не выдвигала новых требований по Идлибу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:22Суд на Урале арестовал до 17 апреля главу ОЭЗ "Титановая долина"
15:19Косачев осудил невыдачу американской визы Воронцову
15:16В Иране подтвердили два случая заражения коронавирусом в стране
15:15Названы лучшие места России для встречи Масленицы
15:12Онищенко назвал причины "массового чувства голода" у школьников
15:12ЛНР приобщит материалы об обстрелах жилых массивов к делу против ВСУ
15:11В Киеве проходит митинг за отставку главы антикоррупционного бюро
15:10Сбежавшая из карантина Рыбакова не пришла на суд в Петербурге
15:10Шепелев прокомментировал уход с Первого канала
15:09Муфтий призвал изучить опыт суфизма для профилактики экстремизма
15:07Социальные пенсии проиндексируют с апреля на 6,1 процента
15:05Турчак призвал создать программу обучения практической телемедицине
15:05Антиохийский патриарх Иоанн поедет в Амман, полагает его представитель
15:04Путин в четверг подведет итоги деятельности ФСБ в 2019 году
15:04Абхазии нужно усилить интеграцию с Россией, заявил Леонид Дзапшба
15:01Министр обороны Турции заявил о праве на военные меры в Идлибе
14:58В Екатеринбурге маломобильные ветераны увидят участников парада Победы
14:58Росрыболовство назвало основную версию гибели рыбы в реке Дон
14:57В Госдуме назначили дату рассмотрения поправок в бюджет
14:57В Йемене взорвали машину министра обороны страны
Лента новостейМолния