В ГИБДД зафиксировали рост смертности в ДТП с начала года

"К сожалению, на фоне снижения ДТП и количества раненых в январе мы отмечаем увеличение количества погибших на 6-7%. Здесь уже надо задуматься, с чем эти процессы связаны и как реагировать на них", - сказал он в интервью радиостанции "Милицейская волна".