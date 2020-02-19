В ГИБДД зафиксировали рост смертности в ДТП с начала года

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Количество погибших в авариях на российских дорогах в январе 2020 года увеличилось на 6-7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщил заместитель начальника Госавтоинспекции МВД России Олег Понарьин.
"К сожалению, на фоне снижения ДТП и количества раненых в январе мы отмечаем увеличение количества погибших на 6-7%. Здесь уже надо задуматься, с чем эти процессы связаны и как реагировать на них", - сказал он в интервью радиостанции "Милицейская волна".
По словам замначальника, ситуация связана с увеличением наездов на пешеходов. По сравнению с январем 2019 года число таких ДТП возросло почти на 50%.
Понарьин рассказал, что наиболее острая ситуация со смертельными ДТП в январе наблюдается в Ингушетии, Якутии, Карачаево-Черкесии, Волгоградской, Нижегородской, Курганской, Псковской и Оренбургской областях.