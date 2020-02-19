В Якутии осудили ВИЧ-инфицированного мужчину за изнасилование

Следствием и судом установлено, что ночью 12 августа 2018 года обвиняемый с другом, находясь в ресторане, познакомились с женщиной. После компания продолжила вечер дома у одного из мужчин. Через некоторое время приятель отправился за спиртным, а обвиняемый изнасиловал гостью. Когда вернулся хозяина жилища, женщина воспользовалась моментом и выпрыгнула из окна квартиры, расположенной на втором этаже. В результате падения она сломала ключицу и потеряла сознание.

"В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый в феврале 2017 года был предупрежден медицинскими работниками об уголовной ответственности по статье 122 УК РФ (заражение ВИЧ-инфекцией) в связи с нахождением на диспансерном учете и прохождением лечения с диагнозом: ВИЧ–инфекция 2Б стадии… Свою вину обвиняемый признал частично, пояснив, что интимная связь с потерпевшей происходила по обоюдному согласию. Приговором суда он признан виновным и приговорен к наказанию в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор вступил в законную силу", - рассказала Дворецкая.