Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-19T14:12+0300
https://ria.ru/20200219/1564965975.html
В Якутии осудили ВИЧ-инфицированного мужчину за изнасилование
https://cdn23.img.ria.ru/images/155980/60/1559806084_0:0:3282:1846_1036x0_80_0_0_ea935552b9b8982363d31f834d175af8.jpg
РИА Новости

В Якутии осудили ВИЧ-инфицированного мужчину за изнасилование

14:12 19.02.2020
458
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ЯКУТСК, 19 фев – РИА Новости. Суд в Якутии приговорил ВИЧ-инфицированного мужчину к 9 годам колонии строгого режима за изнасилование женщины и угрозу ее заражения, сообщает старший помощник руководителя СУСК по республике Надежда Дворецкая.
Суд признал достаточными доказательства виновности 33-летнего жителя города Якутска, ранее судимого за совершение тяжких преступлений, в изнасиловании и "заведомом поставлении другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией".
Следствием и судом установлено, что ночью 12 августа 2018 года обвиняемый с другом, находясь в ресторане, познакомились с женщиной. После компания продолжила вечер дома у одного из мужчин. Через некоторое время приятель отправился за спиртным, а обвиняемый изнасиловал гостью. Когда вернулся хозяина жилища, женщина воспользовалась моментом и выпрыгнула из окна квартиры, расположенной на втором этаже. В результате падения она сломала ключицу и потеряла сознание.
Ее заметил находившийся неподалеку наряд сотрудников Росгвардии, бойцы поспешили на помощь женщине, которая успела сообщить о том, что с ней произошло. После того, как ее увезла скорая помощь, росгвардейцы задержали обоих мужчин и доставили их к следователю, где выяснилась причастность к преступлениям одного из них.
Лечение у стоматолога
12 февраля, 18:18
В Самаре уволили стоматолога, не принявшего пациентов с ВИЧ-инфекцией
"В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый в феврале 2017 года был предупрежден медицинскими работниками об уголовной ответственности по статье 122 УК РФ (заражение ВИЧ-инфекцией) в связи с нахождением на диспансерном учете и прохождением лечения с диагнозом: ВИЧ–инфекция 2Б стадии… Свою вину обвиняемый признал частично, пояснив, что интимная связь с потерпевшей происходила по обоюдному согласию. Приговором суда он признан виновным и приговорен к наказанию в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор вступил в законную силу", - рассказала Дворецкая.
700210
Обсудить 0
Республика Саха (Якутия)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ЯкутскВИЧПроисшествия
Рекомендуем
Ветрогенераторы в Финляндии
В Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электроэнергию
Никита Воропаев, Дмитрий Мордвинцев
"Пристал к чужой девушке": кто ответит за смерть хоккеиста Воропаева
Президент США Дональд Трамп
"Трамп в бешенстве": США попробуют добить главного противника
Офис компании Microsoft под Парижем, Франция
Microsoft признала обновление Windows 10 опасным
Кадры задержания подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях Крыма
ФСБ задержала двух подростков, готовивших теракты в Крыму
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Эксперт из США объяснил, почему санкции против России еще "аукнутся"
Печь крематория
Сотрудница крематория рассказала о странных случаях на работе
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Полицейские предотвратили заказное убийство бизнесмена на Ямале
Строительная площадка компании ЮКОС на нефтяном месторождении
Россия проиграла спор с акционерами ЮКОСа на $50 млрд
Теплая погода в Москве
Гидрометцентр назвал причину аномально теплой зимы в России
Певица Бритни Спирс
Пользователей Сети удивил внешний вид Бритни Спирс
Цветы на двигателе лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний, потерпевшего крушение в районе города Шахтерск Донецкой области
Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17
Отварной картофель
Ученые рассказали о пользе "вредного" гарнира
Эвакуация пассажиров круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогама
Японский врач назвал ситуацию на судне Diamond Princess "ужасающей"
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Европа "забыла спросить" мнение Киева о Донбассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:19Косачев осудил невыдачу американской визы Воронцову
15:16В Иране подтвердили два случая заражения коронавирусом в стране
15:15Названы лучшие места России для встречи Масленицы
15:12Онищенко назвал причины "массового чувства голода" у школьников
15:12ЛНР приобщит материалы об обстрелах жилых массивов к делу против ВСУ
15:11В Киеве проходит митинг за отставку главы антикоррупционного бюро
15:10Сбежавшая из карантина Рыбакова не пришла на суд в Петербурге
15:10Шепелев прокомментировал уход с Первого канала
15:09Муфтий призвал изучить опыт суфизма для профилактики экстремизма
15:07Социальные пенсии проиндексируют с апреля на 6,1 процента
15:05Турчак призвал создать программу обучения практической телемедицине
15:05Антиохийский патриарх Иоанн поедет в Амман, полагает его представитель
15:04Путин в четверг подведет итоги деятельности ФСБ в 2019 году
15:04Абхазии нужно усилить интеграцию с Россией, заявил Леонид Дзапшба
15:01Министр обороны Турции заявил о праве на военные меры в Идлибе
14:58В Екатеринбурге маломобильные ветераны увидят участников парада Победы
14:58Росрыболовство назвало основную версию гибели рыбы в реке Дон
14:57В Госдуме назначили дату рассмотрения поправок в бюджет
14:57В Йемене взорвали машину министра обороны страны
14:56В Германии проведут проверку АдГ из-за ксенофобии в раскрасках
Лента новостейМолния