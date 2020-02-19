Титов предложил меры разрешения экономических трудностей в России

Надо самим уметь и выпекать зерно, и рыбу ловить, и машины производить, и услуги оказывать не хуже, чем в мире. Кстати, сыр наш хоть и стал неплох, но пока еще далек от качества лучших швейцарских и французских аналогов. Пока мы видим в этом направлении какие-то желания то малому бизнесу помочь, то увеличить объемы финансирования малого бизнеса через национальные проекты, то где-то какие-то налоговые льготы обсуждаются для бизнеса. Все говорят о необходимости роста, но роста нет.