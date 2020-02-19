Титов предложил меры разрешения экономических трудностей в России

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Экономические трудности в России можно разрешить, научив людей самостоятельно "создавать мельницы и пекарни", а не раздавая им хлеб и рыбу без удочек, считает уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.
"Мы видим, что сегодня огромные средства тратятся в рамках нацпроектов на социальные нужды, поддержку людей, но все-таки хотим сказать, что пока мы раздаем рыбу или крючок, что хотите, хлеб, но не раздаем удочки и не учим людей, как выращивать зерно. Только так можно решить экономические проблемы надолго, потому что хлеб всегда закончится, а если у тебя нет собственных мельниц, собственных пекарен, то сколько бы ты его на складе ни хранил, ни покупал из других стран, когда-то это все завершится", - заявил Титов на пресс-конференции.
Надо самим уметь и выпекать зерно, и рыбу ловить, и машины производить, и услуги оказывать не хуже, чем в мире. Кстати, сыр наш хоть и стал неплох, но пока еще далек от качества лучших швейцарских и французских аналогов. Пока мы видим в этом направлении какие-то желания то малому бизнесу помочь, то увеличить объемы финансирования малого бизнеса через национальные проекты, то где-то какие-то налоговые льготы обсуждаются для бизнеса. Все говорят о необходимости роста, но роста нет.
Титов уверен, что в экономике России скрыты огромные возможности. "Мы можем расти на 10% в ВВП, целые ниши не заняты, не инвестированы в российской экономике. Для этого нужно выработать меры, как весь мир шел, экономика развития, как азиатские страны-тигры, европейские. Они делали все простые вещи, как делал Сингапур, как делала Япония, мы эти все вещи изучили, посмотрите нашу дорожную карту (Столыпинского клуба - ред.), это прежде всего системные решения: налоги, тарифы, ДКП", - сказал он.
"Не заниматься накоплением ресурсов на черный день как сегодня это происходит, чтобы государство было богато, а страна - ну так, как-нибудь выживет. А сегодня происходит так", - заключил омбудсмен.