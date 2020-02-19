Россия зафиксировала 36 нарушений перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала 36 нарушений, Турция - 13, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ , опубликованном на сайте российского военного ведомства.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 36 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – 12 Латакия – девять, Идлиб – восемь, Хама – семь. Турецкой частью представительства зафиксировано 13 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – семь, Идлиб – пять, Латакия – один", - говорится в тексте бюллетеня.

Отмечается, что в течение суток центром по примирению проведены три гуманитарные акции - в населенном пункте Бадрани (провинция Ракка) выдано 250 продовольственных наборов весом 0,913 тонны; в населенном пункте Мутлак-Эль-Каашиш (провинция Ракка) выдано 250 продовольственных наборов, общим весом 0,913 тонны; а в населенном пункте Гирка-Шаму (провинция Хасеке) выдано 250 продовольственных наборов, общим весом 0,913 тонны.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.