Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-19T14:08+0300
https://ria.ru/20200219/1564965838.html
Россия зафиксировала 36 нарушений перемирия в Сирии за сутки
https://cdn25.img.ria.ru/images/156019/92/1560199248_0:165:1234:859_1036x0_80_0_0_49ada43d848cf84b20786c88ea18eae0.jpg
РИА Новости

Россия зафиксировала 36 нарушений перемирия в Сирии за сутки

14:08 19.02.2020
114
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкБронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала 36 нарушений, Турция - 13, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 36 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – 12 Латакия – девять, Идлиб – восемь, Хама – семь. Турецкой частью представительства зафиксировано 13 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – семь, Идлиб – пять, Латакия – один", - говорится в тексте бюллетеня.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Вчера, 16:48
Уничтожение очагов терроризма в Сирии ведется уверенно, заявил Шойгу
Отмечается, что в течение суток центром по примирению проведены три гуманитарные акции - в населенном пункте Бадрани (провинция Ракка) выдано 250 продовольственных наборов весом 0,913 тонны; в населенном пункте Мутлак-Эль-Каашиш (провинция Ракка) выдано 250 продовольственных наборов, общим весом 0,913 тонны; а в населенном пункте Гирка-Шаму (провинция Хасеке) выдано 250 продовольственных наборов, общим весом 0,913 тонны.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Чрезвычайный и Полномочный посол Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Рияд Хаддад
Вчера, 10:49Война в Сирии
Посол Сирии назвал Россию искренним и надежным союзником
000001
Обсудить 0
Война в СирииВойна в СирииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ТурцияСирияРоссияВ мире
Рекомендуем
Подразделения сирийской армии в провинции Идлиб
Лавров рассказал о действиях сирийской армии в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Эрдоган не верит в участие России в "плохих сценариях" в Сирии
Статуя Фемиды в суде
ВС Украины проверит законность переименования проспектов в Киеве
Сирийские беженцы в лагере Рукбан
Лавров предположил, зачем США поддерживают ситуацию в лагере "Рукбан"
Пограничный переход Насиб на сирийско-иорданской границе
В Сирию за сутки вернулись почти 900 беженцев из-за рубежа
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с генеральным секретарем АСЕАН Лимом Джоком Хоем
Лавров оценил борьбу с террористами в Идлибе
Глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар и министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу обсудил с Хафтаром обстановку в Ливии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров: Россия в Идлибе поддерживает сирийскую армию
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев выступает на заседании Ученого совета ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова, посвященном 90-летию со дня рождения Е. М. Примакова. 28 октября 2019
Косачев прокомментировал невыдачу дипломату американской визы
Табличка на здании министерства иностранных дел РФ
МИД предупредил о возможных отменах авиарейсов в Риме из-за тумана
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров
Лавров заявил, что Москва не выдвигала новых требований по Идлибу
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров оценил процесс урегулирования конфликта в Ливии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади во время встречи в Москве
Лавров попытался увидеть один плюс в ситуации вокруг "сделки века"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров призвал выполнять имеющийся меморандум по Идлибу
Акция благотворительной программы ВТБ Мир без слез в московской Детской городской клинической больнице №9 им. Г. Н. Сперанского
ВТБ провел первую в этом году акцию по программе "Мир без слез"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:19Косачев осудил невыдачу американской визы Воронцову
15:16В Иране подтвердили два случая заражения коронавирусом в стране
15:15Названы лучшие места России для встречи Масленицы
15:12Онищенко назвал причины "массового чувства голода" у школьников
15:12ЛНР приобщит материалы об обстрелах жилых массивов к делу против ВСУ
15:11В Киеве проходит митинг за отставку главы антикоррупционного бюро
15:10Сбежавшая из карантина Рыбакова не пришла на суд в Петербурге
15:10Шепелев прокомментировал уход с Первого канала
15:09Муфтий призвал изучить опыт суфизма для профилактики экстремизма
15:07Социальные пенсии проиндексируют с апреля на 6,1 процента
15:05Турчак призвал создать программу обучения практической телемедицине
15:05Антиохийский патриарх Иоанн поедет в Амман, полагает его представитель
15:04Путин в четверг подведет итоги деятельности ФСБ в 2019 году
15:04Абхазии нужно усилить интеграцию с Россией, заявил Леонид Дзапшба
15:01Министр обороны Турции заявил о праве на военные меры в Идлибе
14:58В Екатеринбурге маломобильные ветераны увидят участников парада Победы
14:58Росрыболовство назвало основную версию гибели рыбы в реке Дон
14:57В Госдуме назначили дату рассмотрения поправок в бюджет
14:57В Йемене взорвали машину министра обороны страны
14:56В Германии проведут проверку АдГ из-за ксенофобии в раскрасках
Лента новостейМолния