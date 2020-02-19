Центробанк объявил о победе над скиммингом в России

"У нас вообще исчезла такая категория, как скимминг, то есть факты, которые мы фиксируем, когда люди говорят, что с их карт что-то списали в банкомате, это 100% использование карты за рубежом. На территории Российской Федерации - не работает", - сказал Сычев журналистам в кулуарах Уральского форума.