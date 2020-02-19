Центробанк объявил о победе над скиммингом в России

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Скимминг - вид мошенничества, когда злоумышленники считывают данные банковской карты с помощью технических спецсредств и изготавливают ее дубликат - в России исчез, его случаи в стране больше не фиксируются, сообщил замдиректора департамента ЦБ РФ по информационной безопасности Артем Сычев.
Для скимминга мошенники используют накладки на кардридер для считывания магнитной полосы карты и накладную клавиатуру или минивидеокамеру для получения пин-кода.
"У нас вообще исчезла такая категория, как скимминг, то есть факты, которые мы фиксируем, когда люди говорят, что с их карт что-то списали в банкомате, это 100% использование карты за рубежом. На территории Российской Федерации - не работает", - сказал Сычев журналистам в кулуарах Уральского форума.
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