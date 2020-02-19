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Центробанк объявил о победе над скиммингом в России
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РИА Новости

Центробанк объявил о победе над скиммингом в России

14:07 19.02.2020 (обновлено: 14:17 19.02.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Скимминг - вид мошенничества, когда злоумышленники считывают данные банковской карты с помощью технических спецсредств и изготавливают ее дубликат - в России исчез, его случаи в стране больше не фиксируются, сообщил замдиректора департамента ЦБ РФ по информационной безопасности Артем Сычев.
Для скимминга мошенники используют накладки на кардридер для считывания магнитной полосы карты и накладную клавиатуру или минивидеокамеру для получения пин-кода.
"У нас вообще исчезла такая категория, как скимминг, то есть факты, которые мы фиксируем, когда люди говорят, что с их карт что-то списали в банкомате, это 100% использование карты за рубежом. На территории Российской Федерации - не работает", - сказал Сычев журналистам в кулуарах Уральского форума.
Банковская карта международной платежной системы MasterCard
29 ноября 2019, 15:15
В ЦБ рассказали, как бороться с новым способом мошенничества с картами
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Артем СычевЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияЭкономика
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