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Туризм
2020-02-19T14:02+0300
https://ria.ru/20200219/1564965484.html
АТОР рассказала, как россияне проведут длинные выходные
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РИА Новости

АТОР рассказала, как россияне проведут длинные выходные

14:02 19.02.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновПрохожие на Крымском мосту в Москве.
Прохожие на Крымском мосту в Москве.
© РИА Новости / Максим Блинов
Прохожие на Крымском мосту в Москве.. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Самым популярным направлением среди тех, которые российские путешественники выбрали на долгие выходные 23 февраля и 8 марта, стала Россия, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Выступая на пресс-конференции на тему отдыха в предстоящие праздники 23 февраля и 8 марта, она отметила, что в 2020 году роста спроса на туристические поездки в этот период не произошло и он остался на уровне 2019 года.
"Спрос сопоставим с прошлогодним, но на фоне коронавируса это не стало сюрпризом для туристического рынка", - сказала Ломидзе.
"Из наиболее популярных направлений лидирует Россия, так как она остаётся традиционно любимым направлением для длинных выходных. Среди внутрироссийских направлений лидируют - Москва, Санкт-Петербург, Казань, Золотое кольцо, Сочи и Краснодарский край", - уточнила она и отметила, что продолжительность отдыха по России в этот период составляет в среднем 4 дня.
Из зарубежных направлений лидируют - Турция и европейские экскурсионные направления.
"В частности, Италия показала хороший результат и вошла в пятерку наиболее запрашиваемых зарубежных направлений", - резюмировала представитель АТОР.
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ТуризмРаспространение нового коронавирусаМайя ЛомидзеАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмРоссия
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