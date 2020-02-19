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Туризм
2020-02-19T22:07+0300
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Сотрудник Диснейленда раскрыл секреты своей работы
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РИА Новости

Сотрудник Диснейленда раскрыл секреты своей работы

22:07 19.02.2020
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© РИА Новости / Наталья ЛосеваПарк Диснейленд в Париже, архивное фото
Парк Диснейленд в Париже, архивное фото
© РИА Новости / Наталья Лосева
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Бывший сотрудник парижского Диснейленда раскрыл секреты своей работы, сообщает The Sun.
35-летний британец Сэм Хардинг работал там Питером Пеном с 2002 по 2004 год. Несмотря на то, что он не знал французский язык, ему удалось получить эту работу, поскольку он выглядел значительно моложе своего возраста.
Если рекрутерам не нравится внешний вид соискателя, ему могли отказать. "Они просили каждого встать, рассматривали его и говорили "да" или "нет", — вспоминает Сэм. — Тем, кто прошел на следующий этап, предлагают примерить костюмы и парики, чтобы решить, на какого сказочного героя человек больше похож".
Для роли Питера Пена, ему пришлось выучить не только французский язык, но и понять особенности своего персонажа и придумать его подпись для автографа.
Работникам парка запрещено посещать аттракционы в костюмах. "Но мы с друзьями все же делали это, — признается Хардинг. — Гости от этого были в восторге".
Манера поведения зависит от героя, которого сотрудник изображает: "Принцы и принцессы должны быть очень сдержанными, а Питер Пен и Алладин могли повеселиться, например, бегать по парку и красть у гостей шляпы и попкорн. Посетители были не против".
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А еще сотрудники, играющие сказочных героев, могут познакомиться со знаменитостями. Например, Сэм пообщался с Филом Коллинзом и его семьей. Кроме того, для персонала парка на его территории проходили вечеринки, а в выходной они могли бесплатно посетить все аттракционы.
Под Диснейлендом есть подземный туннель, который сотрудники используют для быстрого перемещения. Особенно удобно это было для принцесс, которые всегда привлекают повышенное внимание.
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