Неверов попросит ускорить работу над проектом о деятельности такси

Неверов напомнил, что в Госдуму поступало несколько инициатив, касающихся совершенствования регулирования деятельности такси.

"Один из них ("О государственном регулировании отношений в области организации и осуществления деятельности по перевозке легковым такси и деятельности служб заказа легкового такси, внесении изменений в отдельные законодательные акты") был принят в первом чтении. Поскольку к документу есть ряд серьезных замечаний, ведется работа над поправками ко второму чтению", - сказал руководитель ЕР в Госдуме.

По его словам, затягивание работы над поправками и устранением замечаний приводит к тому, что важнейшие инициативы, которые касаются защиты прав и безопасности миллионов пассажиров такси, невозможно рассматривать только из-за формальных признаков. "Вынужден обратиться к первому зампреду думы Александру Жукову с просьбой серьезно разобрать с комитетом по транспорту эту ситуацию и ускорить работу над законопроектом", - сказал Неверов.

"Алгоритм работы понятен: если замечания не будут устранены, если не будут учтены в качестве поправок новые инициативы, которые отражают реалии работы этого рынка, законопроект не получит поддержку во втором чтении. В таком случае мы вернемся к предложенным законопроектам коллег", - добавил политик.

При этом он подчеркнул, что наиболее проработанным документом, который имеет перспективу принятия, является законопроект, предложенный парламентариями вместе с заместителем председателя Совфеда, секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком. "К сожалению, он был возвращен авторам по формальным признакам, но никак не из-за содержания и сути документа, который, повторю, является тщательно выверенным", - заключил Неверов.

В декабре прошлого года группа сенаторов и депутатов во главе с Турчаком внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, повышающий безопасность пассажиров такси. Как отмечал Турчак, главным условием работы агрегаторов должно стать введение солидарной ответственности за вред, причиненный здоровью или жизни пассажира, в случае аварии или другого нарушения.

Законопроектом предполагалось предоставить самозанятым гражданам право осуществлять таксомоторные перевозки. Кроме того, в законопроекте закреплена финансовая ответственность агрегаторов за передачу поездок таксистам, не имеющим разрешения на осуществление деятельности такси. Также законопроект вводит требование на наличие у таксистов водительских удостоверений российского образца.