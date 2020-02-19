Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-19T13:52+0300
https://ria.ru/20200219/1564965024.html
Неверов попросит ускорить работу над проектом о деятельности такси
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564925199_0:185:2985:1864_1036x0_80_0_0_1ebd8372f61733cf609e9ddcc735001d.jpg
РИА Новости

Неверов попросит ускорить работу над проектом о деятельности такси

13:52 19.02.2020
188
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкРуководитель фракции партии "Единая Россия" в Государственной думе Сергей Неверов
Руководитель фракции партии Единая Россия в Государственной думе Сергей Неверов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Руководитель фракции партии "Единая Россия" в Государственной думе Сергей Неверов. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов обратится к первому вице-спикеру ГД Александру Жукову с просьбой совместно с думским комитетом по транспорту и строительству ускорить работу над проектом о регулировании деятельности такси.
Неверов напомнил, что в Госдуму поступало несколько инициатив, касающихся совершенствования регулирования деятельности такси.
"Один из них ("О государственном регулировании отношений в области организации и осуществления деятельности по перевозке легковым такси и деятельности служб заказа легкового такси, внесении изменений в отдельные законодательные акты") был принят в первом чтении. Поскольку к документу есть ряд серьезных замечаний, ведется работа над поправками ко второму чтению", - сказал руководитель ЕР в Госдуме.
По его словам, затягивание работы над поправками и устранением замечаний приводит к тому, что важнейшие инициативы, которые касаются защиты прав и безопасности миллионов пассажиров такси, невозможно рассматривать только из-за формальных признаков. "Вынужден обратиться к первому зампреду думы Александру Жукову с просьбой серьезно разобрать с комитетом по транспорту эту ситуацию и ускорить работу над законопроектом", - сказал Неверов.
Автомобиль такси на улице Москвы
7 февраля, 12:19
В Москве количество аварий с такси увеличилось на 80%
"Алгоритм работы понятен: если замечания не будут устранены, если не будут учтены в качестве поправок новые инициативы, которые отражают реалии работы этого рынка, законопроект не получит поддержку во втором чтении. В таком случае мы вернемся к предложенным законопроектам коллег", - добавил политик.
При этом он подчеркнул, что наиболее проработанным документом, который имеет перспективу принятия, является законопроект, предложенный парламентариями вместе с заместителем председателя Совфеда, секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком. "К сожалению, он был возвращен авторам по формальным признакам, но никак не из-за содержания и сути документа, который, повторю, является тщательно выверенным", - заключил Неверов.
В декабре прошлого года группа сенаторов и депутатов во главе с Турчаком внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, повышающий безопасность пассажиров такси. Как отмечал Турчак, главным условием работы агрегаторов должно стать введение солидарной ответственности за вред, причиненный здоровью или жизни пассажира, в случае аварии или другого нарушения.
Кот и такси: водитель из Харькова взял себе хвостатого напарника
5 декабря 2019, 16:17
Кот и такси: водитель из Харькова взял себе хвостатого напарникаТаксист Александр Зигуля из Харькова нашел оригинальный способ привлечь клиентов – он взял себе в напарники рыжего кота по кличке Чай. Режим таксиста непростой, поэтому нужен был особый кот с хорошим вестибулярным аппаратом. Пушистого напарника Александр искал везде - по друзьям, в зоомагазинах, - но нашел, в итоге, на автомойке.
Законопроектом предполагалось предоставить самозанятым гражданам право осуществлять таксомоторные перевозки. Кроме того, в законопроекте закреплена финансовая ответственность агрегаторов за передачу поездок таксистам, не имеющим разрешения на осуществление деятельности такси. Также законопроект вводит требование на наличие у таксистов водительских удостоверений российского образца.
Во вторник комитет Госдумы по транспорту и строительству вернул авторам законопроект, направленный на повышение безопасности пассажиров такси, сообщил РИА Новости член комитета, соавтор законопроекта Дмитрий Ионин.
300002
Обсудить 0
Дмитрий ИонинАлександр ЖуковГосдума РФЕдиная РоссияСергей НеверовОбщество
Рекомендуем
Глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар и министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу обсудил с Хафтаром обстановку в Ливии
Покупатель в супермаркете в городе Ухань, провинция Хубэй
СМИ сообщили о сокращении выбросов СО2 в Китае из-за коронавируса
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
В Кремле прокомментировали ситуацию в Идлибе
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Титов подготовит поправки в УК по экономическим делам
Пенсионное удостоверение
Социальные пенсии проиндексируют с апреля на 6,1 процента
Портрет жителя польской деревни, нарисованный неизвестным красноармейцем в 1945 году
В России помогут установить имя офицера, нарисовавшего поляка
Здание Министерства здравоохранения РФ
В Минздраве рассказали об анализе лекарств от муковисцидоза
Задержание подростков, готовивших теракты в Крыму
Знакомый рассказал о задержанном за подготовку терактов в Керчи
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с генеральным секретарем АСЕАН Лимом Джоком Хоем
Лавров оценил борьбу с террористами в Идлибе
Акция благотворительной программы ВТБ Мир без слез в московской Детской городской клинической больнице №9 им. Г. Н. Сперанского
ВТБ провел первую в этом году акцию по программе "Мир без слез"
Здание Центрального банка РФ в Москве
Центробанк объявил о победе над скиммингом в России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров
Лавров заявил о готовности продолжать работу с Анкарой по Идлибу
Люди в защитных медицинских масках
Эксперт оценила ущерб для мировой экономики из-за коронавируса
Здание министерства обороны РФ
Минобороны покажет редкие документы о прорыве блокады Ленинграда
Олег Дерипаска
FT опубликовала ответ Дерипаски на статью об отмывании денег
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:19Косачев осудил невыдачу американской визы Воронцову
15:16В Иране подтвердили два случая заражения коронавирусом в стране
15:15Названы лучшие места России для встречи Масленицы
15:12Онищенко назвал причины "массового чувства голода" у школьников
15:12ЛНР приобщит материалы об обстрелах жилых массивов к делу против ВСУ
15:11В Киеве проходит митинг за отставку главы антикоррупционного бюро
15:10Сбежавшая из карантина Рыбакова не пришла на суд в Петербурге
15:10Шепелев прокомментировал уход с Первого канала
15:09Муфтий призвал изучить опыт суфизма для профилактики экстремизма
15:07Социальные пенсии проиндексируют с апреля на 6,1 процента
15:05Турчак призвал создать программу обучения практической телемедицине
15:05Антиохийский патриарх Иоанн поедет в Амман, полагает его представитель
15:04Путин в четверг подведет итоги деятельности ФСБ в 2019 году
15:04Абхазии нужно усилить интеграцию с Россией, заявил Леонид Дзапшба
15:01Министр обороны Турции заявил о праве на военные меры в Идлибе
14:58В Екатеринбурге маломобильные ветераны увидят участников парада Победы
14:58Росрыболовство назвало основную версию гибели рыбы в реке Дон
14:57В Госдуме назначили дату рассмотрения поправок в бюджет
14:57В Йемене взорвали машину министра обороны страны
14:56В Германии проведут проверку АдГ из-за ксенофобии в раскрасках
Лента новостейМолния