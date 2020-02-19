ГП проверит органы профилактики после подготовки терактов в Керчи

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ проверит систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних после подготовки двумя подростками терактов в образовательных учреждениях Керчи.
По данным следствия, подростки планировали два теракта в образовательных учреждениях Керчи и успели смастерить бомбы по инструкциям из интернета, а также опробовать их на домашних животных. О задержании двух подозреваемых ФСБ объявила в среду. Против них возбуждены дела о приготовлении к теракту группой лиц по предварительному сговору.
"Поставлены на контроль результаты проверки причин и условий подготовки двумя несовершеннолетними террористических актов в образовательных организациях Керчи. В ходе проверки будет дана оценка своевременности и полноте принятых мер уполномоченными органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по предупреждению подростковых преступлений", - сообщается на сайте ГП РФ.