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ГП проверит органы профилактики после подготовки терактов в Керчи
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РИА Новости

ГП проверит органы профилактики после подготовки терактов в Керчи

13:51 19.02.2020 (обновлено: 14:21 19.02.2020)
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© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкЗадержание сотрудниками ФСБ РФ подростков в Керчи, готовивших террористические акты
Задержание сотрудниками ФСБ РФ подростков в Керчи, готовивших террористические акты
© РИА Новости / ФСБ РФ
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Задержание сотрудниками ФСБ РФ подростков в Керчи, готовивших террористические акты
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ проверит систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних после подготовки двумя подростками терактов в образовательных учреждениях Керчи.
По данным следствия, подростки планировали два теракта в образовательных учреждениях Керчи и успели смастерить бомбы по инструкциям из интернета, а также опробовать их на домашних животных. О задержании двух подозреваемых ФСБ объявила в среду. Против них возбуждены дела о приготовлении к теракту группой лиц по предварительному сговору.
"Поставлены на контроль результаты проверки причин и условий подготовки двумя несовершеннолетними террористических актов в образовательных организациях Керчи. В ходе проверки будет дана оценка своевременности и полноте принятых мер уполномоченными органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по предупреждению подростковых преступлений", - сообщается на сайте ГП РФ.
Иоффе Григорий Адольфович
10:37
Глава ОП Крыма после инцидента в Керчи призвал контролировать интернет
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КерчьГенеральная прокуратура РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
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