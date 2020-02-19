В России помогут установить имя офицера, нарисовавшего поляка

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. "Поисковое движение России" сделает все возможное, чтобы установить имя советского офицера, который в январе 1945 года нарисовал портрет одного из жителей деревни Рычув на юге Польши , об этом говорится в тексте письма поисковиков, адресованного правнуку того жителя Рычува.

Ранее жительница Рычува Владислава Старович рассказала РИА Новости, что бережно хранит небольшой карандашный портрет своего дедушки, который неизвестный красноармейский офицер нарисовал зимой 1945 года. Старович добавила, что она очень хочет найти потомков того самого офицера-художника, чтобы передать им копию портрета и рассказать, как замерзшие советские солдаты, освободив деревню, грелись у печки в доме ее деда.

"Тема интересна. Будет ли результат, сложно сказать, но мы постараемся сделать все зависящее от нас, чтобы установить имя офицера", - говорится в письме поисковиков, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости. "Вы прочли фамилию художника-офицера как Викушин. Но, возможно, что он Никушин, а имя на В. Могут быть и другие варианты", - добавляют поисковики.

Деревня Рычув была освобождена 25 января 1945 года 246-й стрелковой дивизией, входившая в состав 1-го Украинского фронта. В те дни в районе села могли находиться также 322-я стрелковая дивизия, отмечают российские поисковики.

Но по картотеке офицеров автора портрета установить не удастся - для этого не хватает имеющихся данных, нужно хотя бы его имя, добавляют поисковики. "Поэтому нужно будет искать в документах личного состава дивизий (в первую очередь 322, 246) фамилию этого офицера", - говорится в письме.