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Главврач еще одной больницы в Ухане заразилась коронавирусом
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РИА Новости

Главврач еще одной больницы в Ухане заразилась коронавирусом

13:51 19.02.2020
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© REUTERS / Aly SongПассажиры в масках и в полиэтиленовых пакетах на железнодорожном вокзале в Шанхае, Китай. 9 февраля 2020
Пассажиры в масках и в полиэтиленовых пакетах на железнодорожном вокзале в Шанхае, Китай. 9 февраля 2020
© REUTERS / Aly Song
Пассажиры в масках и в полиэтиленовых пакетах на железнодорожном вокзале в Шанхае, Китай. 9 февраля 2020
ПЕКИН, 19 фев – РИА Новости. Главный врач Восьмой больницы Уханя заразилась новым типом коронавируса и проходит лечение, пишет газета Beijing News.
Ранее в сети появились сообщения о том, что главврач Восьмой больницы Ван Пин заболела пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, и в настоящее время находится в критическом состоянии в реанимации отделения интенсивной терапии больницы "Циньиньтань", для спасения ее жизни необходима была плазма крови.
В Восьмой больнице подтвердили изданию, что главврач учреждения действительно заразилась коронавирусом и проходит лечение. Относительно срочной необходимости плазмы крови, представитель больницы сообщил, что она уже найдена.
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Ранее во вторник стало известно о смерти главного врача еще одной больницы в Ухане - госпитале "Учан". Лю Чжимину был 51 год, он стал первым руководителем медицинского учреждения в Китае, который скончался от коронавируса.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 74,1 тысячи человек, скончались 2004 человека, излечились почти 14,4 тысячи. За пределами Китая в 25 странах выявлено свыше 800 случаев заражения COVID-2019, из них три – с летальным исходом.
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