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Новикомбанк начал выпуск карт "Мир" c отечественными чип-модулями
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РИА Новости

Новикомбанк начал выпуск карт "Мир" c отечественными чип-модулями

13:48 19.02.2020 (обновлено: 14:01 19.02.2020)
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© Фото : пресс-служба АО АКБ "Новикомбанк"Карта "Мир" банка "Новикомбанк" c отечественными чип-модулями
Карта Мир банка Новикомбанк c отечественными чип-модулями
© Фото : пресс-служба АО АКБ "Новикомбанк"
МОСКВА, 19 фев – Пресс-служба АО АКБ "Новикомбанк". Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, среди первых на рынке начал массовый выпуск банковских карт платежной системы "Мир" с бесконтактными чип-модулями российской компании Микрон. Эмиссия карт осуществляется в рамках совместного проекта Банка и Госкорпорации – "Социально-платежная карта работника Ростех" в целях реализации программы импортозамещения.
"Новикомбанк, как опорный банк российской промышленности, не только оказывает финансовую поддержку предприятиям наукоемких отраслей, в числе которых - микроэлектроника, но и активно внедряет в свои продукты новые технологии и перспективные решения, тем самым способствуя развитию инноваций в России", – подчеркнула Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.
Дуальный чип-модуль для контактных и бесконтактных платежей разработки НИИМЭ производства Микрона является полностью отечественным продуктом первого уровня, включая производство микросхемы и разработку собственного программного обеспечения. В 2019 году чип сертифицирован Национальной системой платежных карт (НСПК) для использования в платежной системе "Мир" и соответствует всем международным стандартам безопасности. Отдавая предпочтение отечественным производителям, Новикомбанк в своей текущей деятельности в полной степени поддерживает политику импортозамещения.
"Новый чип для контактных и бесконтактных платежей – полностью отечественный продукт, соответствующий всем международным стандартам. Его разработала и выпустила компания "Микрон", которая является резидентом особой экономической зоны "Технополис "Москва" и получает поддержку от Правительства в виде налоговых льгот, благодаря которым имеет возможность инвестировать в развитие передовых технологий столицы", – рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.
Карта Новикомбанка, оснащенная чип-модулем компании Микрон, позволяет осуществлять бесконтактную оплату покупок в торгово-сервисных предприятиях, а также бесплатное снятие наличных на территории Российской Федерации. Безопасность совершения операций в сети Интернет обеспечивается благодаря технологии Мир Accept.
"Российский банковский чип, поддерживающий технологию контактных и бесконтактных платежей, является современным высокотехнологичным продуктом, отвечающим всем требованиям рынка и мировым стандартам безопасности", – отметила генеральный директор ПАО "Микрон" Гульнара Хасьянова.

Справочно:

АО АКБ "НОВИКОМБАНК" - входит в 25 крупнейших банков России. Предоставляет полный спектр банковских услуг на всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Агентство АКРА присвоило Новикомбанку рейтинг на уровне А (RU) - высокий уровень кредитоспособности и надежности. "Эксперт РА" присвоило Банку рейтинг кредитоспособности ruА- со стабильным прогнозом. Рейтинг международного агентства Moody's – Ва3, прогноз стабильный. Новикомбанк является членом Союза машиностроителей России. Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева курирует Воронежское региональное отделение СоюзМаш России.
ГК "Микрон"крупнейший производитель и экспортер микроэлектроники в России, центр отраслевой экспертизы и проработки технологических решений на основе ЭКБ. Микрон проектирует и производит интегральные микросхемы, а также разрабатывает системные решения для цифровой экономики, занимаясь инновациями на стыке отраслей.
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