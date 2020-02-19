В Череповце мужчина задушил жену и сделал вид, что кто-то ее убил

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Житель Житель Череповца (Вологодская область) обвиняется в убийстве жены, которое он замаскировал под ограбление ради одежды, сообщает в среду СК РФ.

В августе прошлого года 41-летний мужчина заявил в полицию о пропаже жены, а на следующий день ее нашли мертвой и полураздетой на пустыре. Подозрение сразу пало на мужчину.

"Будучи задержанным, подозреваемый признал, что на почве опьянения и ссоры задушил жену. Одежду снял и выбросил, имитируя нападение с целью хищения вещей", - говорится в релизе.

Как следует из опубликованного СК РФ видео очной ставки, мужчина сначала задушил "ругавшуюся и оравшую" жену на земле. Потом он, по собственному признанию, "осознал, что что-то не так", минут через 15 вернулся, раздел, а одежду выкинул, "как будто ее ограбили".