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В Череповце мужчина задушил жену и сделал вид, что кто-то ее убил
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РИА Новости

В Череповце мужчина задушил жену и сделал вид, что кто-то ее убил

13:46 19.02.2020
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Житель Череповца (Вологодская область) обвиняется в убийстве жены, которое он замаскировал под ограбление ради одежды, сообщает в среду СК РФ.
В августе прошлого года 41-летний мужчина заявил в полицию о пропаже жены, а на следующий день ее нашли мертвой и полураздетой на пустыре. Подозрение сразу пало на мужчину.
"Будучи задержанным, подозреваемый признал, что на почве опьянения и ссоры задушил жену. Одежду снял и выбросил, имитируя нападение с целью хищения вещей", - говорится в релизе.
Как следует из опубликованного СК РФ видео очной ставки, мужчина сначала задушил "ругавшуюся и оравшую" жену на земле. Потом он, по собственному признанию, "осознал, что что-то не так", минут через 15 вернулся, раздел, а одежду выкинул, "как будто ее ограбили".
Сейчас расследование завершено, мужчине предъявлено окончательное обвинение, дело направлено прокурору, после чего начнется рассмотрение в суде по существу.
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Следственный комитет России (СК РФ)ЧереповецРоссияВологодская областьПроисшествия
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