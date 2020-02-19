Эксперт оценила ущерб для мировой экономики из-за коронавируса

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Общие потери для мировой экономики из-за распространения коронавируса могут составить до 500 миллиардов долларов, считает директор Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при правительстве Российской Федерации Виктория Перская.
В начале февраля Goldman Sachs спрогнозировал, что рост мирового ВВП в 2020 году замедлится из-за распространения коронавируса на 0,1-0,2 процентного пункта и составит 3,25%. По оценке Goldman Sachs, в первом квартале текущего года ущерб от коронавируса будет наиболее весомым и не сможет быть полностью компенсированным во втором квартале
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса
"Я думаю, что это были прогнозы несколько оптимистичные, потому что они были сделаны в начале февраля. Никто не думал, что эпидемия будет захватывать значительно больший промежуток времени, чем январь или февраль. В этой связи, естественно, общие потери, по различным нашим подсчетам, могут составить для мировой экономики, если эпидемия, как объявляют китайские партнеры, будет идти на спад в конце февраля - начале марта, и еще март-апрель будет какой-то карантинный период, это будет четыре месяца, то общие потери могут составить от 200 до 500 миллиардов долларов", - сказала она в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня".
По ее словам, для России больших экономических потерь коронавирус не принесет по итогам года, потому что в доле товарооборота РФ и КНР значительную долю составляет поставка энергоресурсов, которые поставляются вне зависимости от коронавируса.
Как отметила Перская, основной ущерб на себе почувствует туристическая отрасль. "Услуги составляют в нашем ВВП около 50%. Для туристической отрасли, естественно, потери составили около 100 миллионов (долларов США - ред.), то есть упущенная выгода фактически", - пояснила она.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 74,1 тысячи человек, скончались 2004 человека, излечились почти 14,4 тысячи. За пределами Китая в 25 странах выявлено свыше 800 случаев заражения COVID-2019, из них три – с летальным исходом.