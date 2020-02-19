Эксперт оценила ущерб для мировой экономики из-за коронавируса

В начале февраля Goldman Sachs спрогнозировал, что рост мирового ВВП в 2020 году замедлится из-за распространения коронавируса на 0,1-0,2 процентного пункта и составит 3,25%. По оценке Goldman Sachs, в первом квартале текущего года ущерб от коронавируса будет наиболее весомым и не сможет быть полностью компенсированным во втором квартале

"Я думаю, что это были прогнозы несколько оптимистичные, потому что они были сделаны в начале февраля. Никто не думал, что эпидемия будет захватывать значительно больший промежуток времени, чем январь или февраль. В этой связи, естественно, общие потери, по различным нашим подсчетам, могут составить для мировой экономики, если эпидемия, как объявляют китайские партнеры, будет идти на спад в конце февраля - начале марта, и еще март-апрель будет какой-то карантинный период, это будет четыре месяца, то общие потери могут составить от 200 до 500 миллиардов долларов", - сказала она в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня".