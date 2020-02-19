Титов подготовит поправки в УК по экономическим делам

"С учетом того, что предложение очень актуально и необходимо и, мне кажется, юридически это не так сложно сделать - мы сегодня уже готовим поправки в УК РФ и в УПК РФ, смотрим вообще, какое законодательство необходимо изменить для того, чтобы суд присяжных мог рассматривать новые дела по экономическим статьям. Мне кажется, это может быть достаточно быстро (реализовано - ред.), с учетом наших реалий, быстрее, чем обычно", - сказал Титов.