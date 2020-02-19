Титов подготовит поправки в УК по экономическим делам

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов готовит предложения по поправкам в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, которые позволят суду присяжных рассматривать дела по экономическим статьям. Об этом он заявил на пресс-конференции в среду.
Верховный суд РФ ранее в феврале предложил отдать под юрисдикцию присяжных преступления в сфере предпринимательской деятельности и все особо тяжкие преступления (кроме дел, содержащих государственную тайну, например, о шпионаже и госизмене).
"С учетом того, что предложение очень актуально и необходимо и, мне кажется, юридически это не так сложно сделать - мы сегодня уже готовим поправки в УК РФ и в УПК РФ, смотрим вообще, какое законодательство необходимо изменить для того, чтобы суд присяжных мог рассматривать новые дела по экономическим статьям. Мне кажется, это может быть достаточно быстро (реализовано - ред.), с учетом наших реалий, быстрее, чем обычно", - сказал Титов.
Он подчеркнул, что роль присяжных могла бы быть наиболее актуальна при рассмотрении дел по статье 159 УК РФ (мошенничество), которой касается большинство обвинений. По его мнению, роль присяжных будет заключаться в определении наличия преступного умысла исходя из собственного жизненного опыта, а не в доскональном изучении экономических и юридических деталей.
Введение суда присяжных, по мнению омбудсмена, повысит состязательность процесса.
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