В ОЭЗ Москвы откроют производство оборудования для электроснабжения

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. В особой экономической зоне (ОЭЗ) Москвы будут производить оборудование для электроснабжения, сообщает пресс-служба городского Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Российская компания "Интертрансстрой" локализует собственное производство на территории ОЭЗ "Технополис "Москва" на Юго-Востоке столицы. Компания получила статус резидента ОЭЗ, который дает право на налоговые льготы и уменьшает объем других обязательных платежей. Общее снижение нагрузки для резидента ОЭЗ может достигать 47%, отмечается в сообщении.
"Инвестиции в проект по локализации производства на территории ОЭЗ составят 250 миллионов рублей. Будет создано 89 рабочих мест со средней заработной платой свыше 92 тысяч рублей", – приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.
ООО "Интертрансстрой" производит блочные комплектные трансформаторные подстанции и сопутствующее оборудование для электроснабжения объектов военного, транспортного, промышленного и гражданского назначения. В линейку компании также входят комплектные распределительные устройства и камеры сборного одностороннего обслуживания, напоминают в пресс-службе.