В ОЭЗ Москвы откроют производство оборудования для электроснабжения

Российская компания "Интертрансстрой" локализует собственное производство на территории ОЭЗ "Технополис "Москва" на Юго-Востоке столицы. Компания получила статус резидента ОЭЗ, который дает право на налоговые льготы и уменьшает объем других обязательных платежей. Общее снижение нагрузки для резидента ОЭЗ может достигать 47%, отмечается в сообщении.