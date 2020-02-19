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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
2020-02-19T13:44+0300
https://ria.ru/20200219/1564964574.html
В ОЭЗ Москвы откроют производство оборудования для электроснабжения
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564513647_0:144:3072:1872_1036x0_80_0_0_f065bef24d42dfb7763909c9b3555e26.jpg
РИА Новости

В ОЭЗ Москвы откроют производство оборудования для электроснабжения

13:44 19.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. В особой экономической зоне (ОЭЗ) Москвы будут производить оборудование для электроснабжения, сообщает пресс-служба городского Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Российская компания "Интертрансстрой" локализует собственное производство на территории ОЭЗ "Технополис "Москва" на Юго-Востоке столицы. Компания получила статус резидента ОЭЗ, который дает право на налоговые льготы и уменьшает объем других обязательных платежей. Общее снижение нагрузки для резидента ОЭЗ может достигать 47%, отмечается в сообщении.
"Инвестиции в проект по локализации производства на территории ОЭЗ составят 250 миллионов рублей. Будет создано 89 рабочих мест со средней заработной платой свыше 92 тысяч рублей", – приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.
ООО "Интертрансстрой" производит блочные комплектные трансформаторные подстанции и сопутствующее оборудование для электроснабжения объектов военного, транспортного, промышленного и гражданского назначения. В линейку компании также входят комплектные распределительные устройства и камеры сборного одностороннего обслуживания, напоминают в пресс-службе.
Часы с тремя часовыми поясами в технополисе Москва
12 февраля, 13:28Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМосква
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