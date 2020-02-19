В Иране сообщили о двух возможных случаях заражения коронавирусом

Медицинские работники во временном госпитале для лечения пациентов с коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй

ТЕГЕРАН, 19 фев – РИА Новости. Министерство здравоохранения Министерство здравоохранения Ирана сообщило о двух случаях возможного заражения коронавирусом в стране, это результаты предварительного анализа, следует из сообщения, опубликованного информационным порталом иранского правительства.

"Проведен первоначальный анализ отправленных образцов – подозрение на заболевание новым коронавирусом. В двух случаях (анализ) дал положительный результат", - приводятся в сообщении слова представителя минздрава.

Будут проведены дополнительные анализы для выяснения окончательных результатов, говорится в заявлении, в котором отмечается, что в течение последних двух дней в городе Кум было зафиксировано несколько случаев с подозрениями на коронавирус.

Минздрав сообщил, что те люди, у которых подозревают вирус, изолированы.

Если результаты будут окончательными, то это станет первыми случаями заражения коронавирусом в Иране, официально подтвержденными властями Ирана, - прежде было несколько подозрений на заболевание, а в СМИ проходила информация о гибели, связанной с коронавирусом, что власти не подтвердили.

По мере распространения вируса Тегеран принял решение приостановить авиасообщение с Китаем, а также помещать в карантин лиц, прибывающих в Иран из Китая.