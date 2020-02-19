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В Иране сообщили о двух возможных случаях заражения коронавирусом
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РИА Новости

В Иране сообщили о двух возможных случаях заражения коронавирусом

13:41 19.02.2020 (обновлено: 14:14 19.02.2020)
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© REUTERS / China DailyМедицинские работники во временном госпитале для лечения пациентов с коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй
Медицинские работники во временном госпитале для лечения пациентов с коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй
© REUTERS / China Daily
ТЕГЕРАН, 19 фев – РИА Новости. Министерство здравоохранения Ирана сообщило о двух случаях возможного заражения коронавирусом в стране, это результаты предварительного анализа, следует из сообщения, опубликованного информационным порталом иранского правительства.
"Проведен первоначальный анализ отправленных образцов – подозрение на заболевание новым коронавирусом. В двух случаях (анализ) дал положительный результат", - приводятся в сообщении слова представителя минздрава.
Будут проведены дополнительные анализы для выяснения окончательных результатов, говорится в заявлении, в котором отмечается, что в течение последних двух дней в городе Кум было зафиксировано несколько случаев с подозрениями на коронавирус.
Минздрав сообщил, что те люди, у которых подозревают вирус, изолированы.
Если результаты будут окончательными, то это станет первыми случаями заражения коронавирусом в Иране, официально подтвержденными властями Ирана, - прежде было несколько подозрений на заболевание, а в СМИ проходила информация о гибели, связанной с коронавирусом, что власти не подтвердили.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирусыИранВ мире
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