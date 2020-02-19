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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-19T13:39+0300
https://ria.ru/20200219/1564964408.html
Лавров рассказал о действиях сирийской армии в Идлибе
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564406054_0:67:1280:787_1036x0_80_0_0_10973a70f3abcaee840caa254b62ff86.jpg
РИА Новости

Лавров рассказал о действиях сирийской армии в Идлибе

13:39 19.02.2020
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© Фото : SANAПодразделения сирийской армии в провинции Идлиб
Подразделения сирийской армии в провинции Идлиб
© Фото : SANA
Подразделения сирийской армии в провинции Идлиб. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Действия армии Сирии в Идлибе – естественная ответная мера по отдалению террористов от внешнего периметра зоны деэскалации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Поскольку террористы и сотрудничающие с ними боевики сами не хотят отодвигаться от внешнего периметра зоны деэскалации и продолжают свои провокационные действия, естественно, их отодвигают от этого периметра с тем, чтобы они максимально удаленно были от тех объектов, по которым пытаются наносить удары", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с главой МИД Иордании Хусейном Абдаллой ас-Сафади.
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Он подчеркнул, что эти действия сирийских вооруженных сил являются ответом на грубейшее нарушение договоренностей по Идлибу.
"При этом вопреки некоторым оценкам подчеркну, что сирийские войска отодвигают боевиков и террористов не на чужой территории, а на своей собственной, тем самым восстанавливая контроль законного правительства САР над своими землями", - отметил министр.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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