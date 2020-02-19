Лавров рассказал о действиях сирийской армии в Идлибе

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Действия армии Сирии в Действия армии Сирии в Идлибе – естественная ответная мера по отдалению террористов от внешнего периметра зоны деэскалации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров

"Поскольку террористы и сотрудничающие с ними боевики сами не хотят отодвигаться от внешнего периметра зоны деэскалации и продолжают свои провокационные действия, естественно, их отодвигают от этого периметра с тем, чтобы они максимально удаленно были от тех объектов, по которым пытаются наносить удары", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с главой МИД Иордании Хусейном Абдаллой ас-Сафади.

Он подчеркнул, что эти действия сирийских вооруженных сил являются ответом на грубейшее нарушение договоренностей по Идлибу.

"При этом вопреки некоторым оценкам подчеркну, что сирийские войска отодвигают боевиков и террористов не на чужой территории, а на своей собственной, тем самым восстанавливая контроль законного правительства САР над своими землями", - отметил министр.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.