В Госдуму внесли поправки в бюджет на 2020-2022 годы

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Правительство внесло в Правительство внесло в Госдуму законопроект об изменении параметров федерального бюджета на 2020-2022 годы, сообщил журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин

По его словам, поправки уже направили в комитет по бюджету и налогам.

"Нам необходимо обеспечить их приоритетное рассмотрение, чтобы как можно раньше начать реализацию социальных инициатив президента", — сказал он.

По словам Володина, на это дополнительно потребуется более двух триллионов рублей.

"Это средства необходимы на выплату детских пособий семьям с детьми от трех до семи лет, расширение программы материнского капитала на семьи, где родился первенец, и увеличения на 150 тысяч рублей суммы выплат при рождении второго или последующих детей; организацию бесплатного горячего питания для учащихся начальных классов, модернизацию первичного звена", — пояснил он.

Как сообщал ранее Минфин, поправки предусматривают увеличение доходов бюджета: в этом году — на 214 миллиардов рублей, до 20,594 триллиона, в 2021-м — на 645 миллиардов, до 21,892 триллиона, в 2022-м — на 755 миллиардов, до 22,814 триллиона рублей.

Вырастут и расходы: в этом году — на 162,7 миллиарда, до 19,666 триллиона, в 2021-м — на 556,9 миллиарда, до 21,190 триллиона, в 2022-м — на 677,6 миллиарда, до 22,44 триллиона рублей.