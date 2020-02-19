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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-02-19T14:19+0300
https://ria.ru/20200219/1564964290.html
В Госдуму внесли поправки в бюджет на 2020-2022 годы
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РИА Новости

В Госдуму внесли поправки в бюджет на 2020-2022 годы

13:37 19.02.2020 (обновлено: 14:19 19.02.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗдание Дома правительства РФ
Здание Дома правительства РФ
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект об изменении параметров федерального бюджета на 2020-2022 годы, сообщил журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
По его словам, поправки уже направили в комитет по бюджету и налогам.

"Нам необходимо обеспечить их приоритетное рассмотрение, чтобы как можно раньше начать реализацию социальных инициатив президента", — сказал он.

По словам Володина, на это дополнительно потребуется более двух триллионов рублей.
"Это средства необходимы на выплату детских пособий семьям с детьми от трех до семи лет, расширение программы материнского капитала на семьи, где родился первенец, и увеличения на 150 тысяч рублей суммы выплат при рождении второго или последующих детей; организацию бесплатного горячего питания для учащихся начальных классов, модернизацию первичного звена", — пояснил он.
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Как сообщал ранее Минфин, поправки предусматривают увеличение доходов бюджета: в этом году — на 214 миллиардов рублей, до 20,594 триллиона, в 2021-м — на 645 миллиардов, до 21,892 триллиона, в 2022-м — на 755 миллиардов, до 22,814 триллиона рублей.
Вырастут и расходы: в этом году — на 162,7 миллиарда, до 19,666 триллиона, в 2021-м — на 556,9 миллиарда, до 21,190 триллиона, в 2022-м — на 677,6 миллиарда, до 22,44 триллиона рублей.
Поправки позволят профинансировать меры из послания Путина Федеральному собранию. В целом с 2020 по 2022 год на это потребуется 4,57 триллиона рублей. Профицит бюджета на 2020 год сохранится, как ранее и планировалось, на уровне 0,8 процента ВВП; в 2021 и 2022-м он должен составить 0,6 и 0,3 процента ВВП соответственно.
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Послание президента России Федеральному собраниюГосдума РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)Вячеслав ВолодинВладимир ПутинРоссияЭкономика
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