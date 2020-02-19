Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-19T13:36+0300
https://ria.ru/20200219/1564964236.html
Суд смягчил наказание экс-главе курганского УФСИН
https://cdn21.img.ria.ru/images/153327/55/1533275530_0:110:3072:1838_1036x0_80_0_0_39ace2fead3880839444e44b6406e53d.jpg
РИА Новости

Суд смягчил наказание экс-главе курганского УФСИН

13:36 19.02.2020
102
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
ЧЕЛЯБИНСК, 19 фев – РИА Новости. Курганский областной суд смягчил на полтора года наказание бывшему начальнику УФСИН России по Курганской области Ильгизу Ильясову, осужденному к 5,5 годам колонии за получение взятки и злоупотреблении полномочиями, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе облсуда.
"Сегодня судебная коллегия Курганского областного суда рассмотрела в апелляционном порядке постановление Курганского городского суда. Приговор был изменен - Ильясову назначено 4 года лишения свободы в колонии общего режима", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что Ильясов был освобожден от наказания по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.
По данным следствия, в 2012 году Ильясов растратил более 13 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных в рамках госконтрактов на строительство многоквартирного жилого дома в селе Иковка Кетовского района для сотрудников и пенсионеров системы ФСИН России. Так, в подложных документах указывались более дорогостоящие работы и материалы, чем это было на самом деле.
Начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний по Северной Осетии Юрий Емельянов
7 февраля, 12:10
Начальника УФСИН по Северной Осетии задержали за растрату
В 2015-2016 годах Ильясов обеспечил приемку работ и оборудования в СИЗО-1 Кургана, не соответствующих проектно-сметной документации и имеющих гораздо более низкую стоимость.
В 2012-2014 годах обвиняемый получил от представителя строительной фирмы три взятки в виде строительных материалов (песок, тротуарная плитка, минвата, стальная труба) для возведения семейного загородного коттеджа. Кроме того, он использовал при строительстве дома труд осужденных, отбывавших наказание в исправительных учреждениях области, при этом осужденные были лишены достойных условий труда и оплаты. Один из осужденных сбежал со стройки, что было оформлено как побег из колонии, добавляет следствие.
В конце октября 2019 года приговором Курганского горсуда Ильясову назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
Исправительная колония №2 в Калмыкии
18 декабря 2019, 14:42
В Калмыкии у замглавы УФСИН прошли обыски по делу о ячейке террористов
120036
Обсудить 1
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Кетовский районРоссияКурганская областьОбщество
Рекомендуем
Ветрогенераторы в Финляндии
В Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электроэнергию
Никита Воропаев, Дмитрий Мордвинцев
"Пристал к чужой девушке": кто ответит за смерть хоккеиста Воропаева
Президент США Дональд Трамп
"Трамп в бешенстве": США попробуют добить главного противника
Офис компании Microsoft под Парижем, Франция
Microsoft признала обновление Windows 10 опасным
Кадры задержания подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях Крыма
ФСБ задержала двух подростков, готовивших теракты в Крыму
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Эксперт из США объяснил, почему санкции против России еще "аукнутся"
Печь крематория
Сотрудница крематория рассказала о странных случаях на работе
Певица Бритни Спирс
Пользователей Сети удивил внешний вид Бритни Спирс
Теплая погода в Москве
Гидрометцентр назвал причину аномально теплой зимы в России
Эвакуация пассажиров круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогама
Японский врач назвал ситуацию на судне Diamond Princess "ужасающей"
Строительная площадка компании ЮКОС на нефтяном месторождении
Россия проиграла спор с акционерами ЮКОСа на $50 млрд
Цветы на двигателе лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний, потерпевшего крушение в районе города Шахтерск Донецкой области
Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17
Отварной картофель
Ученые рассказали о пользе "вредного" гарнира
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Европа "забыла спросить" мнение Киева о Донбассе
Протоиерей Дмитрий Смирнов
Стерлигов и Охлобыстин поспорили из-за слов протоиерея о женщинах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:19Косачев осудил невыдачу американской визы Воронцову
15:16В Иране подтвердили два случая заражения коронавирусом в стране
15:15Названы лучшие места России для встречи Масленицы
15:12Онищенко назвал причины "массового чувства голода" у школьников
15:12ЛНР приобщит материалы об обстрелах жилых массивов к делу против ВСУ
15:11В Киеве проходит митинг за отставку главы антикоррупционного бюро
15:10Сбежавшая из карантина Рыбакова не пришла на суд в Петербурге
15:10Шепелев прокомментировал уход с Первого канала
15:09Муфтий призвал изучить опыт суфизма для профилактики экстремизма
15:07Социальные пенсии проиндексируют с апреля на 6,1 процента
15:05Турчак призвал создать программу обучения практической телемедицине
15:05Антиохийский патриарх Иоанн поедет в Амман, полагает его представитель
15:04Путин в четверг подведет итоги деятельности ФСБ в 2019 году
15:04Абхазии нужно усилить интеграцию с Россией, заявил Леонид Дзапшба
15:01Министр обороны Турции заявил о праве на военные меры в Идлибе
14:58В Екатеринбурге маломобильные ветераны увидят участников парада Победы
14:58Росрыболовство назвало основную версию гибели рыбы в реке Дон
14:57В Госдуме назначили дату рассмотрения поправок в бюджет
14:57В Йемене взорвали машину министра обороны страны
14:56В Германии проведут проверку АдГ из-за ксенофобии в раскрасках
Лента новостейМолния