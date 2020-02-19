Суд смягчил наказание экс-главе курганского УФСИН

ЧЕЛЯБИНСК, 19 фев – РИА Новости. Курганский областной суд смягчил на полтора года наказание бывшему начальнику УФСИН России по Курганской области Ильгизу Ильясову, осужденному к 5,5 годам колонии за получение взятки и злоупотреблении полномочиями, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе облсуда.
"Сегодня судебная коллегия Курганского областного суда рассмотрела в апелляционном порядке постановление Курганского городского суда. Приговор был изменен - Ильясову назначено 4 года лишения свободы в колонии общего режима", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что Ильясов был освобожден от наказания по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.
По данным следствия, в 2012 году Ильясов растратил более 13 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных в рамках госконтрактов на строительство многоквартирного жилого дома в селе Иковка Кетовского района для сотрудников и пенсионеров системы ФСИН России. Так, в подложных документах указывались более дорогостоящие работы и материалы, чем это было на самом деле.
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В 2015-2016 годах Ильясов обеспечил приемку работ и оборудования в СИЗО-1 Кургана, не соответствующих проектно-сметной документации и имеющих гораздо более низкую стоимость.
В 2012-2014 годах обвиняемый получил от представителя строительной фирмы три взятки в виде строительных материалов (песок, тротуарная плитка, минвата, стальная труба) для возведения семейного загородного коттеджа. Кроме того, он использовал при строительстве дома труд осужденных, отбывавших наказание в исправительных учреждениях области, при этом осужденные были лишены достойных условий труда и оплаты. Один из осужденных сбежал со стройки, что было оформлено как побег из колонии, добавляет следствие.
В конце октября 2019 года приговором Курганского горсуда Ильясову назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
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