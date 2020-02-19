Суд смягчил наказание экс-главе курганского УФСИН

ЧЕЛЯБИНСК, 19 фев – РИА Новости. Курганский областной суд смягчил на полтора года наказание бывшему начальнику УФСИН России по Курганский областной суд смягчил на полтора года наказание бывшему начальнику УФСИН России по Курганской области Ильгизу Ильясову, осужденному к 5,5 годам колонии за получение взятки и злоупотреблении полномочиями, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе облсуда.

"Сегодня судебная коллегия Курганского областного суда рассмотрела в апелляционном порядке постановление Курганского городского суда. Приговор был изменен - Ильясову назначено 4 года лишения свободы в колонии общего режима", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что Ильясов был освобожден от наказания по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

По данным следствия, в 2012 году Ильясов растратил более 13 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных в рамках госконтрактов на строительство многоквартирного жилого дома в селе Иковка Кетовского района для сотрудников и пенсионеров системы ФСИН России. Так, в подложных документах указывались более дорогостоящие работы и материалы, чем это было на самом деле.

В 2015-2016 годах Ильясов обеспечил приемку работ и оборудования в СИЗО-1 Кургана, не соответствующих проектно-сметной документации и имеющих гораздо более низкую стоимость.

В 2012-2014 годах обвиняемый получил от представителя строительной фирмы три взятки в виде строительных материалов (песок, тротуарная плитка, минвата, стальная труба) для возведения семейного загородного коттеджа. Кроме того, он использовал при строительстве дома труд осужденных, отбывавших наказание в исправительных учреждениях области, при этом осужденные были лишены достойных условий труда и оплаты. Один из осужденных сбежал со стройки, что было оформлено как побег из колонии, добавляет следствие.