Лавров предположил, зачем США поддерживают ситуацию в лагере "Рукбан"

"Не раз пытались помочь им вернуться в свои дома и привлекали к этому ООН. Было несколько попыток направить туда конвои с гуманитарной помощью. Не всегда бандиты пропускали эти конвои к желающим ее получить, и у нас было подозрение, что эта помощь просто используется для того, чтобы боевиков поддерживать", - заявил Лавров, добавив, что ООН постепенно свернула свою работу в этом направлении.