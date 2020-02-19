Лавров предположил, зачем США поддерживают ситуацию в лагере "Рукбан"

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Есть ощущение, что США поддерживают ситуацию в лагере для беженцев "Рукбан", чтобы остаться на восточном берегу Евфрата, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"В целом у нас ощущение, которое уже не один год существует, что "Рукбан" сохраняется в том виде, в котором он сохраняется, чтобы Соединенные Штаты имели предлог для незаконного присутствия на восточном берегу Евфрата, в этой части Сирии, в частности", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с иорданским коллегой Айманом ас-Сафади.
Лавров отметил, что сирийцев "в "Рукбане" подконтрольные Соединенным Штатам бандиты просто использовали в качестве живого щита".
"Не раз пытались помочь им вернуться в свои дома и привлекали к этому ООН. Было несколько попыток направить туда конвои с гуманитарной помощью. Не всегда бандиты пропускали эти конвои к желающим ее получить, и у нас было подозрение, что эта помощь просто используется для того, чтобы боевиков поддерживать", - заявил Лавров, добавив, что ООН постепенно свернула свою работу в этом направлении.
1 октября 2019, 14:54Сказано в эфиреАмериканист рассказал, почему военные США не отпускают сирийских беженцевСоединенные Штаты сорвали план по выводу сирийских граждан из лагеря беженцев "Рукбан" на границе с Иорданией, заявили российские и сирийские военные. Американист Владимир Васильев в эфире радио Sputnik привел свою версию произошедшего.
"Рукбан" находится в 55-километровой зоне вокруг американской военной базы в районе Эт-Танфа (на границе Сирии с Иорданией), которую контролируют американские военные. Российские военные, представители МИД России и Сирии неоднократно заявляли, что ситуация в лагере близка к гуманитарной катастрофе.