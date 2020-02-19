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Лавров попытался увидеть один плюс в ситуации вокруг "сделки века"
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РИА Новости

Лавров попытался увидеть один плюс в ситуации вокруг "сделки века"

13:28 19.02.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади во время встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади во время встречи в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади во время встречи в Москве
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров попытался увидеть один плюс в ситуации вокруг "сделки века", которую США предложили для палестино-израильского урегулирования.
"Так получилось, что сейчас, когда "сделка века" была выдвинута США, палестинская проблема немедленно вышла на передний план мировой политики, хотя до недавнего времени она была в загоне. Поэтому всегда нужно видеть "плюсы" и воспользоваться возросшим вниманием к недопустимости продолжения тупика в этом вопросе и постараться мобилизовать мировое сообщество для содействия нахождению решения, которое будет приемлемо обеим сторонам", - заявил министр на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади.
Сделка века Дональда Трампа: что США предложили Палестине и Израилю
3 февраля, 16:19
"Сделка века" Дональда Трампа: что США предложили Палестине и Израилю
Президент США Дональд Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима.
Палестинцы и рад арабских стран этот план не приняли, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
Президент государства Палестина Махмуд Аббас
11 февраля, 20:35
Аббас заявил, что "сделка века" нарушает международное право
1020212
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеМИД ИорданииДональд ТрампСергей ЛавровМахмуд АббасООНПалестинаСШАИзраильВ мире
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