Лавров попытался увидеть один плюс в ситуации вокруг "сделки века"

"Так получилось, что сейчас, когда "сделка века" была выдвинута США, палестинская проблема немедленно вышла на передний план мировой политики, хотя до недавнего времени она была в загоне. Поэтому всегда нужно видеть "плюсы" и воспользоваться возросшим вниманием к недопустимости продолжения тупика в этом вопросе и постараться мобилизовать мировое сообщество для содействия нахождению решения, которое будет приемлемо обеим сторонам", - заявил министр на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади.