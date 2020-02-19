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ВТБ провел первую в этом году акцию по программе "Мир без слез"
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РИА Новости

ВТБ провел первую в этом году акцию по программе "Мир без слез"

15:06 19.02.2020
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© Фото пресс-службы банка ВТБАкция благотворительной программы ВТБ "Мир без слез" в московской Детской городской клинической больнице №9 им. Г. Н. Сперанского
Акция благотворительной программы ВТБ Мир без слез в московской Детской городской клинической больнице №9 им. Г. Н. Сперанского
© Фото пресс-службы банка ВТБ
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Банк ВТБ провел в среду первую в этом году акцию благотворительной программы ВТБ "Мир без слез" в московской Детской городской клинической больнице №9 им. Г. Н. Сперанского, сообщает пресс-служба банка.
"Одним из приоритетов проекта является улучшение качества диагностики и предупреждения детских заболеваний, поэтому в рамках очередного этапа программы будет приобретена аппаратура для рентгенологического и эндоскопического отделений детского стационара", - говорится в сообщении.
В этом году акции "Мир без слез" пройдут в 25 медицинских учреждениях – четыре из них находятся в Москве и 21 в регионах, в том числе Калуге, Липецке, Кургане, Великом Новгороде, Иркутске, Туле, Ханты-Мансийске, Якутске, Белгороде, Тамбове, Темрюке, Набережных Челнах, Биробиджане, Петропавловске-Камчатском, Находке, Санкт-Петербурге Уфе, Тольятти, Перми, Кирове и Владикавказе.
Пресс-служба отмечает, что "Мир без слез" является важной частью целевой программы "Здоровая страна" банка ВТБ. Первая акция состоялась 17 лет назад — в 2003 году. С момента запуска проекта более ста детских больниц в 53 регионах России получили финансовую помощь от банка ВТБ. Цель программы — развитие детского здравоохранения в России и обеспечение доступности качественных медицинских услуг в любой части страны. Средства, предусмотренные бюджетом банка, имеют целевое назначение — приобретение высокотехнологичного медицинского оборудования, лекарств и расходных материалов. В приоритете больницы с наибольшим потоком пациентов, а также медицинские учреждения, которые оказывают узкоспециализированную помощь или находятся в отдаленной местности.
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По словам вице-президента банка ВТБ Александра Ерофеева, поддержка российского здравоохранения является одним из важнейших направлений социальной деятельности банка ВТБ, которая осуществляется в рамках программы “Здоровая страна”.
"Цель “Мира без слез” — сделать медицинские услуги максимально качественными и доступными для детей по всей России. Ежегодно банк расширяет географию проекта и оказывает помощь тем регионам, где ранее акции не проводились. В 2020 году акция впервые состоится в городе Биробиджан Еврейской Автономной области", — отмечает Ерофеев.
Акции благотворительной программы банка ВТБ 2020 года завершатся в декабре — по традиции последней больницей, принимающей "Мир без слез", станет Детская городская клиническая больница святого Владимира в Москве.
© Фото пресс-службы банка ВТБАкция благотворительной программы ВТБ "Мир без слез" в московской Детской городской клинической больнице №9 им. Г. Н. Сперанского
Акция благотворительной программы ВТБ Мир без слез в московской Детской городской клинической больнице №9 им. Г. Н. Сперанского
© Фото пресс-службы банка ВТБ
Акция благотворительной программы ВТБ "Мир без слез" в московской Детской городской клинической больнице №9 им. Г. Н. Сперанского
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ВТБОбщество
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