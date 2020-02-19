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Песков: распоряжение о распределении обязанностей в АП не подписано
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РИА Новости

Песков: распоряжение о распределении обязанностей в АП не подписано

13:27 19.02.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Распоряжения об изменении в распределении обязанностей по администрации президента РФ пока нет, оно еще будет сформулировано и подписано, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В ходе общения с журналистами Пескову был задан вопрос о том, какова будет сфера ответственности заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака.
"Так или иначе, он начал уже заниматься интеграционными делами... В какой-то степени можно предположить, он будет иметь отношение к украинским делам. Но здесь я спешу заметить, что по-прежнему (об) изменении распределения обязанностей по администрации (президента РФ) пока акта мы не видели, распоряжения, он ещё будет подписан. Сформулирован и подписан", - сказал Песков журналистам.
Владислав Сурков
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Дмитрий ПесковДмитрий КозакРоссияПолитика
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