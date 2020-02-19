Песков: распоряжение о распределении обязанностей в АП не подписано

"Так или иначе, он начал уже заниматься интеграционными делами... В какой-то степени можно предположить, он будет иметь отношение к украинским делам. Но здесь я спешу заметить, что по-прежнему (об) изменении распределения обязанностей по администрации (президента РФ) пока акта мы не видели, распоряжения, он ещё будет подписан. Сформулирован и подписан", - сказал Песков журналистам.