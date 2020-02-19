Песков: распоряжение о распределении обязанностей в АП не подписано

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Распоряжения об изменении в распределении обязанностей по администрации президента РФ пока нет, оно еще будет сформулировано и подписано, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В ходе общения с журналистами Пескову был задан вопрос о том, какова будет сфера ответственности заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака.
"Так или иначе, он начал уже заниматься интеграционными делами... В какой-то степени можно предположить, он будет иметь отношение к украинским делам. Но здесь я спешу заметить, что по-прежнему (об) изменении распределения обязанностей по администрации (президента РФ) пока акта мы не видели, распоряжения, он ещё будет подписан. Сформулирован и подписан", - сказал Песков журналистам.