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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-19T13:24+0300
https://ria.ru/20200219/1564963568.html
Лавров оценил борьбу с террористами в Идлибе
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РИА Новости

Лавров оценил борьбу с террористами в Идлибе

13:24 19.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с генеральным секретарем АСЕАН Лимом Джоком Хоем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с генеральным секретарем АСЕАН Лимом Джоком Хоем
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Никто никогда не обещал террористам, что их не тронут в идлибской зоне в Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Никто никогда не обещал террористам, что их не тронут в идлибской зоне, почитайте договоренности президентов РФ и Турции, все станет на свои места", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади.
Лавров подчеркнул, что Москва продолжит работать с Анкарой по Идлибу.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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