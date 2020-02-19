Лавров заявил, что Москва не выдвигала новых требований по Идлибу

"Что касается результатов российско-турецких переговоров, которые состоялись в Москве вчера и позавчера (17-18 февраля - ред.), да, на них не было достигнуто окончательного результата в отношении того, как выполнять договоренности президентов (РФ и Турции Владимира - ред.) Путина и (Тайипа - ред.) Эрдогана по Идлибу. Никаких новых требований мы не выдвигали, считаем, что нужно выполнить все то, о чем условились наши лидеры", - сказал Лавров.

В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.