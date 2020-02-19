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Полицейские предотвратили заказное убийство бизнесмена на Ямале
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РИА Новости

Полицейские предотвратили заказное убийство бизнесмена на Ямале

13:18 19.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 фев - РИА Новости. Полицейские предотвратили заказное убийство бизнесмена в Ямало-Ненецком автономном округе, под стражей находятся четверо подозреваемых, в том числе заказчик преступления, сообщает в среду региональное управление МВД.
Согласно информации ведомства, в конце 2019 года правоохранители узнали, что в Новом Уренгое неизвестный планирует совершить заказное убийство местного предпринимателя. Вскоре полицейские выяснили, что подозреваемым является 43-летний рецидивист из Калининграда, который полтора месяца выслеживал жертву, подбирая удобный момент для нападения.
"Все действия подозреваемого были на контроле у сотрудников уголовного розыска. В феврале 2020 года в городе Новом Уренгое при попытке совершить убийство местного предпринимателя у подъезда его дома полицейские задержали злоумышленника, в куртке у которого находился нож. Подозреваемый после задержания сообщил сведения о посредниках и возможном заказчике убийства, проживающих на территории Калининграда", - сообщили в УМВД.
Сотрудники ямальской полиции направились в Калининград, чтобы установить личности причастных к попытке убийства бизнесмена. При этом в СМИ 6 февраля оперативники предоставили официальную информацию о том, что в Новом Уренгое якобы обнаружен автомобиль предпринимателя со следами крови в салоне. После этого задержанный мужчина передал организатору преступления кодовую фразу, которая означала, что покушение совершено. Тем самым полицейские заставили заказчика поверить в факт убийства и передать деньги исполнителю, пояснили в ведомстве.
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"На территории Калининграда действия организаторов преступления контролировались сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по ЯНАО... Установлены личности четырех фигурантов, причастных к покушению на убийство. Полицейские выяснили, что заказчик запланировал убийство своего недруга из-за личных неприязненных отношений", - подчеркнули в ведомстве.
Уголовное дело возбуждено по статье о подстрекательстве к убийству по найму, при этом трое фигурантов проходят по нему как соучастники. Всем четверым уже предъявлены обвинения, они находятся под стражей, добавили в УМВД.
В региональном следственном управлении СК РФ уточнили, что заказчик преступления заплатил киллеру 500 тысяч рублей, а само убийство решил организовать из мести предпринимателю, который когда-то был его земляком.
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