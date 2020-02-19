Из регионов поступило около 500 предложений о поправках в Конституцию

НОВОСИБИРСК, 19 фев – РИА Новости. Около 500 предложений о поправках в Около 500 предложений о поправках в Конституцию РФ поступило из российских регионов в рабочую группу по их подготовке, сообщил член группы, председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив

Как сообщает в среду пресс-служба Заксобрания, об этом спикер рассказал на встрече с жителями Сузунского района региона - главами муниципальных образований, руководителями предприятий, ветеранами.

"Андрей Шимкив отметил, что в рабочую группу поступило из регионов уже около пяти сотен предложений, и они продолжают поступать, поэтому принято решение продлить срок их рассмотрения", - говорится в сообщении.

Жители района высказали депутату свои предложения о поправках в главный закон страны. Так, врач Владимир Утенков считает необходимым закрепить принцип трудоустройства специалистов после получения ими высшего образования в те места, где они необходимы. Председатель районного Совета ветеранов Петр Горчеков считает важным связать размер зарплаты и прожиточного минимума, пенсионного обеспечения работающих россиян, а глава села Бобровка Сергей Фарафонов предложил закрепить в конституции обязанность участия в выборах.

"Считаю за честь, что я единственный из Сибирского федерального округа оказался в составе рабочей группы и буду представлять интересы, в том числе всех вас. В большом количестве самых разных поправок, необходимо выбрать и внести те, которые действительно являются основополагающими для развития нашей страны", - приводятся в сообщении слова Шимкива.

Спикер парламента Новосибирской области, в частности, намерен поддержать инициативу актера Владимира Машкова о запрете отчуждения территорий России.

Ранее сообщалось, что Совет Госдумы РФ продлил до 2 марта срок представления поправок в проект об изменении Конституции РФ. Сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок Андрей Клишас сообщал, что группа к этому сроку закончит работу по анализу всех предложений и направит их в Госдуму.