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Из регионов поступило около 500 предложений о поправках в Конституцию
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РИА Новости

Из регионов поступило около 500 предложений о поправках в Конституцию

13:15 19.02.2020
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© РИА Новости / Александр КондратюкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Конституция РФ. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 19 фев – РИА Новости. Около 500 предложений о поправках в Конституцию РФ поступило из российских регионов в рабочую группу по их подготовке, сообщил член группы, председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.
Как сообщает в среду пресс-служба Заксобрания, об этом спикер рассказал на встрече с жителями Сузунского района региона - главами муниципальных образований, руководителями предприятий, ветеранами.
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"Андрей Шимкив отметил, что в рабочую группу поступило из регионов уже около пяти сотен предложений, и они продолжают поступать, поэтому принято решение продлить срок их рассмотрения", - говорится в сообщении.
Жители района высказали депутату свои предложения о поправках в главный закон страны. Так, врач Владимир Утенков считает необходимым закрепить принцип трудоустройства специалистов после получения ими высшего образования в те места, где они необходимы. Председатель районного Совета ветеранов Петр Горчеков считает важным связать размер зарплаты и прожиточного минимума, пенсионного обеспечения работающих россиян, а глава села Бобровка Сергей Фарафонов предложил закрепить в конституции обязанность участия в выборах.
"Считаю за честь, что я единственный из Сибирского федерального округа оказался в составе рабочей группы и буду представлять интересы, в том числе всех вас. В большом количестве самых разных поправок, необходимо выбрать и внести те, которые действительно являются основополагающими для развития нашей страны", - приводятся в сообщении слова Шимкива.
Спикер парламента Новосибирской области, в частности, намерен поддержать инициативу актера Владимира Машкова о запрете отчуждения территорий России.
Ранее сообщалось, что Совет Госдумы РФ продлил до 2 марта срок представления поправок в проект об изменении Конституции РФ. Сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок Андрей Клишас сообщал, что группа к этому сроку закончит работу по анализу всех предложений и направит их в Госдуму.
Президент России Владимир Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которыми Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
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Андрей ШимкивАндрей КлишасКонституция РФГосдума РФВладимир ПутинРоссияОбщество
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