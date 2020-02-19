Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-19T13:12+0300
https://ria.ru/20200219/1564962927.html
Майора оштрафовали за взятки на скафандрах для российских космонавтов
https://cdn23.img.ria.ru/images/155270/02/1552700280_0:228:2500:1634_1036x0_80_0_0_57c8a5d863ad07402ff24e0dbbe4041e.jpg
РИА Новости

Майора оштрафовали за взятки на скафандрах для российских космонавтов

13:12 19.02.2020
1256
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковКосмический скафандр "Орлан", представленный в павильоне "Космос" на ВДНХ
Космический скафандр Орлан, представленный в павильоне Космос на ВДНХ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Космический скафандр "Орлан", представленный в павильоне "Космос" на ВДНХ. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. 235 гарнизонный военный суд более чем на 2 миллиона рублей оштрафовал бывшего замначальника одного из военных представительств Минобороны майора Александра Кузьмина за получение 200 тысяч рублей взятки за помощь с согласованием разработки скафандра для выхода в открытый космос, сообщили РИА Новости в суде.
По данным газеты "Коммерсант", речь идет о скафандре "Орлан-МКС", а взятка была получена от представителя АО "НПП "Звезда", которая и занимается его производством.
Согласно материалам суда, Кузьмин обладал полномочиями по принятию решений, связанных с контролем над разработкой, испытаниями, изготовлением и ремонтом скафандров, подписывал протоколы приемо-сдаточных испытаний. За совершение этих действий, указано в приговоре, он потребовал ежемесячной платы 50 тысяч рублей, а всего получил 200 тысяч.
Кузьмин, добавили в суде, частично признал вину, но заявил, что получал деньги не в качестве взятки, а взаймы для командировочных расходов для отправки скафандра на космодром. "Кузьмин также пояснил, что на совершение инкриминируемого деяния его подтолкнула неблагоприятно сложившаяся ситуация материального характера, обусловленная невыплатой в 2017 году дополнительного материального стимулирования... а также обстановка, обусловленная необходимостью скорейшего проведения приемо-сдаточных испытаний и отправки изделия на Международную космическую станцию", - отметили в суде.
Сотрудник полиции в суде
12:06
В Челябинске задержали экс-директора завода Роскосмоса, пишут СМИ
После задержания он оформил явку с повинной, следует из материалов суда, что явилось смягчающим обстоятельством, наряду с 20 годами службы в Вооруженных силах и тем фактом, что ранее он ни в чем предосудительном замечен не был. В итоге суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 2 миллионов 50 тысяч рублей и на 2 года запретил занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных функций в государственных органах и органах местного самоуправления. Лишать воинского звания суд не стал.
Приговор уже вступил в законную силу.
1652014
Обсудить 1
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Происшествия
Рекомендуем
Ветрогенераторы в Финляндии
В Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электроэнергию
Терминал А аэропорта Внуково
Во "Внуково" рассказали об инциденте при посадке самолета SSJ
Портрет жителя польской деревни, нарисованный неизвестным красноармейцем в 1945 году
В России помогут установить имя офицера, нарисовавшего поляка
Президент США Дональд Трамп
"Трамп в бешенстве": США попробуют добить главного противника
Российский рубль и американский доллар
Эксперты оценили снижение российских вложений в американский госдолг
Артемий Кызласов
Глава ОЭЗ "Титановая долина" не признал в суде вину в получении взятки
Никита Воропаев, Дмитрий Мордвинцев
"Пристал к чужой девушке": кто ответит за смерть хоккеиста Воропаева
Пассажиры поезда Пекин - Москва на железнодорожном вокзале Иркутск-Пассажирский
Пекин прокомментировал ограничения на въезд граждан Китая в Россию
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
Песков назвал возможную операцию Турции в Сирии худшим сценарием
Олег Дерипаска
FT опубликовала ответ Дерипаски на статью об отмывании денег
Самодельные взрывные устройства с поражающими элементами и компоненты для изготовления взрывчатых веществ, изъятые сотрудниками ФСБ при задержании подростков, готовивших террористические акты на территории России
Родные рассказали о поведении подростков, готовивших теракты в Керчи
Танки турецкой армии в провинции Идлиб
Эрдоган пригрозил новой операцией в Идлибе
Президент России Владимир Путин и помощник президента РФ Владислав Сурков
В Кремле прокомментировали отставку Суркова
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров: Россия в Идлибе поддерживает сирийскую армию
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Полицейские предотвратили заказное убийство бизнесмена на Ямале
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:16В Иране подтвердили два случая заражения коронавирусом в стране
15:15Названы лучшие места России для встречи Масленицы
15:12Онищенко назвал причины "массового чувства голода" у школьников
15:12ЛНР приобщит материалы об обстрелах жилых массивов к делу против ВСУ
15:11В Киеве проходит митинг за отставку главы антикоррупционного бюро
15:10Сбежавшая из карантина Рыбакова не пришла на суд в Петербурге
15:10Шепелев прокомментировал уход с Первого канала
15:09Муфтий призвал изучить опыт суфизма для профилактики экстремизма
15:07Социальные пенсии проиндексируют с апреля на 6,1 процента
15:05Турчак призвал создать программу обучения практической телемедицине
15:05Антиохийский патриарх Иоанн поедет в Амман, полагает его представитель
15:04Путин в четверг подведет итоги деятельности ФСБ в 2019 году
15:04Абхазии нужно усилить интеграцию с Россией, заявил Леонид Дзапшба
15:01Министр обороны Турции заявил о праве на военные меры в Идлибе
14:58В Екатеринбурге маломобильные ветераны увидят участников парада Победы
14:58Росрыболовство назвало основную версию гибели рыбы в реке Дон
14:57В Госдуме назначили дату рассмотрения поправок в бюджет
14:57В Йемене взорвали машину министра обороны страны
14:56В Германии проведут проверку АдГ из-за ксенофобии в раскрасках
14:55Автомобилистов хотят предупреждать об опасных участках через СМС
Лента новостейМолния