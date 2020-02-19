Майора оштрафовали за взятки на скафандрах для российских космонавтов

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. 235 гарнизонный военный суд более чем на 2 миллиона рублей оштрафовал бывшего замначальника одного из военных представительств 235 гарнизонный военный суд более чем на 2 миллиона рублей оштрафовал бывшего замначальника одного из военных представительств Минобороны майора Александра Кузьмина за получение 200 тысяч рублей взятки за помощь с согласованием разработки скафандра для выхода в открытый космос, сообщили РИА Новости в суде.

По данным газеты "Коммерсант" , речь идет о скафандре "Орлан-МКС", а взятка была получена от представителя АО "НПП "Звезда", которая и занимается его производством.

Согласно материалам суда, Кузьмин обладал полномочиями по принятию решений, связанных с контролем над разработкой, испытаниями, изготовлением и ремонтом скафандров, подписывал протоколы приемо-сдаточных испытаний. За совершение этих действий, указано в приговоре, он потребовал ежемесячной платы 50 тысяч рублей, а всего получил 200 тысяч.

Кузьмин, добавили в суде, частично признал вину, но заявил, что получал деньги не в качестве взятки, а взаймы для командировочных расходов для отправки скафандра на космодром. "Кузьмин также пояснил, что на совершение инкриминируемого деяния его подтолкнула неблагоприятно сложившаяся ситуация материального характера, обусловленная невыплатой в 2017 году дополнительного материального стимулирования... а также обстановка, обусловленная необходимостью скорейшего проведения приемо-сдаточных испытаний и отправки изделия на Международную космическую станцию", - отметили в суде.

После задержания он оформил явку с повинной, следует из материалов суда, что явилось смягчающим обстоятельством, наряду с 20 годами службы в Вооруженных силах и тем фактом, что ранее он ни в чем предосудительном замечен не был. В итоге суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 2 миллионов 50 тысяч рублей и на 2 года запретил занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных функций в государственных органах и органах местного самоуправления. Лишать воинского звания суд не стал.