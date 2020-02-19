Пик эпидемии коронавируса пройден, заявили в Китае

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Согласно результатам исследования китайских ученых, у большинства людей, зараженных новым коронавирусом в Китае, наблюдаются легкие симптомы. Риску для жизни подвергаются пожилые пациенты и пациенты с сопутствующими заболеваниями. Ученые также считают, что пик эпидемии уже пройден. Исследование Согласно результатам исследования китайских ученых, у большинства людей, зараженных новым коронавирусом в Китае, наблюдаются легкие симптомы. Риску для жизни подвергаются пожилые пациенты и пациенты с сопутствующими заболеваниями. Ученые также считают, что пик эпидемии уже пройден. Исследование опубликовано в журнале Chinese Journal of Epidemiology.

В опубликованном обзоре рассмотрены 72 314 подтвержденных, подозреваемых, клинически диагностированных и бессимптомных случаев заражения вирусом COVID-19 в Китае по состоянию на 11 февраля. Это крупнейшее исследование пациентов с коронавирусом с момента начала вспышки в конце декабря 2019 года. Все выводы основаны на документах Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CCDC).

С тех пор, как новый коронавирус появился в Ухане в конце прошлого года, им на территории Китая заразились более 72 000 человек, и почти 1900 человек умерли. Приблизительно 80,9 процента случаев заболевания классифицируются как легкие, 13,8 процента — как тяжелые, и только 4,7 процента — как критические. То есть, в большинстве случаев заболевание протекает с легкими симптомами.

Общая смертность от вируса COVID-19 составила 2,3 процента. Мужчины умирают чаще — 2,8 процента, чем женщины — 1,7 процента. Для сравнения вспышка вируса SARS — острого респираторного синдрома, или, как его тогда называли, атипичной пневмонии, в 2002-2003 годах затронула меньшее количество людей, но смертность от него составила почти 10 процентов.

Смертность от COVID-19 постепенно увеличивается с возрастом: у людей до 39 лет она составляет 0,2 процента, у 40-летних — 0,4 процента, у 50-летних — 1,3 процента, у 60-летних — 3,6 процента, у 70-летних — 8,0 процентов. Самый высокий уровень смертности — среди людей в возрасте 80 лет и старше — 14,8 процента. Случаев смерти среди детей в возрасте до 9 лет не было, несмотря на то что, по крайней мере в двух случаях новорожденные заразились от своих матерей.

Также ученые выявили, что, помимо пожилых людей, смертельной опасности подвергаются люди, имеющие хронические проблемы со здоровьем. Чаще всего от осложнений, вызванных новым коронавирусом, умирают пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, хроническими респираторными заболеваниями и гипертонией.

Около 86 процентов из тех, кто заразился, либо жили, либо ездили в Ухань, где, как считается, источником вируса стал рынок морепродуктов, который незаконно продавал диких животных. С 23 января этот город с населением 11 миллионов человек, столица провинции Хубэй в центральном Китае, закрыт.

В отдельную группу риска авторы выделяют медицинских работников. В общей сложности у 3019 работников здравоохранения был диагностирован вирус, 1688 случаев — тяжелые, из которых по состоянию на 11 февраля пятеро умерли. Большинство — 64 процента — заболевших врачей работали в Ухане. От коронавируса умер директор больницы в Ухане, а также офтальмолог Ли Вэньлян, который первым забил тревогу по поводу нового вируса.

"Процент тяжелых случаев среди медицинского персонала Уханя постепенно снизился с 38,9 процента на пике 28 января до 12,7 процента в начале февраля", — говорится в отчете.

Авторы отчета считают, что пик эпидемии был пройден 24-26 января. Предполагается, что с 11 февраля будет наблюдаться тенденция к снижению общей эпидемической кривой, что означает, что распространение болезни, особенно за пределами провинции Хубэй, замедляется.