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РИА Наука
2020-02-19T14:19+0300
https://ria.ru/20200219/1564962733.html
Пик эпидемии коронавируса пройден, заявили в Китае
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РИА Новости

Пик эпидемии коронавируса пройден, заявили в Китае

13:09 19.02.2020 (обновлено: 14:19 19.02.2020)
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© REUTERS / China DailyПациент, выздоровевший после заболевания коронавирусом, сдает кровь в больнице китайского города Ляньюньган
Пациент, выздоровевший после заболевания коронавирусом, сдает кровь в больнице китайского города Ляньюньган
© REUTERS / China Daily
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Согласно результатам исследования китайских ученых, у большинства людей, зараженных новым коронавирусом в Китае, наблюдаются легкие симптомы. Риску для жизни подвергаются пожилые пациенты и пациенты с сопутствующими заболеваниями. Ученые также считают, что пик эпидемии уже пройден. Исследование опубликовано в журнале Chinese Journal of Epidemiology.
В опубликованном обзоре рассмотрены 72 314 подтвержденных, подозреваемых, клинически диагностированных и бессимптомных случаев заражения вирусом COVID-19 в Китае по состоянию на 11 февраля. Это крупнейшее исследование пациентов с коронавирусом с момента начала вспышки в конце декабря 2019 года. Все выводы основаны на документах Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CCDC).
С тех пор, как новый коронавирус появился в Ухане в конце прошлого года, им на территории Китая заразились более 72 000 человек, и почти 1900 человек умерли. Приблизительно 80,9 процента случаев заболевания классифицируются как легкие, 13,8 процента — как тяжелые, и только 4,7 процента — как критические. То есть, в большинстве случаев заболевание протекает с легкими симптомами.
Общая смертность от вируса COVID-19 составила 2,3 процента. Мужчины умирают чаще — 2,8 процента, чем женщины — 1,7 процента. Для сравнения вспышка вируса SARS — острого респираторного синдрома, или, как его тогда называли, атипичной пневмонии, в 2002-2003 годах затронула меньшее количество людей, но смертность от него составила почти 10 процентов.
Смертность от COVID-19 постепенно увеличивается с возрастом: у людей до 39 лет она составляет 0,2 процента, у 40-летних — 0,4 процента, у 50-летних — 1,3 процента, у 60-летних — 3,6 процента, у 70-летних — 8,0 процентов. Самый высокий уровень смертности — среди людей в возрасте 80 лет и старше — 14,8 процента. Случаев смерти среди детей в возрасте до 9 лет не было, несмотря на то что, по крайней мере в двух случаях новорожденные заразились от своих матерей.
Изображение уханьского коронавируса , полученное с помощью электронного микроскопа
15 февраля, 11:41
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Также ученые выявили, что, помимо пожилых людей, смертельной опасности подвергаются люди, имеющие хронические проблемы со здоровьем. Чаще всего от осложнений, вызванных новым коронавирусом, умирают пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, хроническими респираторными заболеваниями и гипертонией.
Около 86 процентов из тех, кто заразился, либо жили, либо ездили в Ухань, где, как считается, источником вируса стал рынок морепродуктов, который незаконно продавал диких животных. С 23 января этот город с населением 11 миллионов человек, столица провинции Хубэй в центральном Китае, закрыт.
В отдельную группу риска авторы выделяют медицинских работников. В общей сложности у 3019 работников здравоохранения был диагностирован вирус, 1688 случаев — тяжелые, из которых по состоянию на 11 февраля пятеро умерли. Большинство — 64 процента — заболевших врачей работали в Ухане. От коронавируса умер директор больницы в Ухане, а также офтальмолог Ли Вэньлян, который первым забил тревогу по поводу нового вируса.
"Процент тяжелых случаев среди медицинского персонала Уханя постепенно снизился с 38,9 процента на пике 28 января до 12,7 процента в начале февраля", — говорится в отчете.
Авторы отчета считают, что пик эпидемии был пройден 24-26 января. Предполагается, что с 11 февраля будет наблюдаться тенденция к снижению общей эпидемической кривой, что означает, что распространение болезни, особенно за пределами провинции Хубэй, замедляется.
Однако ученые призывают сохранять бдительность, так как корнавирусы "обладают способностью приспосабливаться и становиться со временем более вирулентными".
Покупатель в супермаркете в городе Ухань, провинция Хубэй
13 февраля, 11:02РИА Наука
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РИА НаукабиологияЛи ВэньлянРаспространение нового коронавирусаЗдоровьеКитайУхань
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