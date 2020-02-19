Глава ОЭЗ "Титановая долина" не признал в суде вину в получении взятки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Генеральный директор особой экономической зоны " Генеральный директор особой экономической зоны " Титановая долина " Артемий Кызласов заявил, что не признает вину в получении взятки в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из Ленинского районного суда Екатеринбурга , который рассматривает ходатайство следствия о его аресте.

"Не признаю", - сказал Кызласов в ответ на соответствующий вопрос судьи.

Судья также попросила его обозначить свое отношение к обвинению. "Если можно, я не буду это делать", - отметил глава ОЭЗ.

Кызласов рассказал, что женат и имеет двоих детей - трех и семи лет.

Другим фигурантом дела является бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов, который обвиняется в посредничестве в получении взятки в особо крупном размере.

Как ранее сообщил РИА Новости адвокат Кызласова Алексей Зорин, гендиректор ОЭЗ задержан по подозрению в получении взятки в размере 2,5 миллионов рублей.