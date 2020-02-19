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Глава ОЭЗ "Титановая долина" не признал в суде вину в получении взятки
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РИА Новости

Глава ОЭЗ "Титановая долина" не признал в суде вину в получении взятки

13:09 19.02.2020 (обновлено: 13:13 19.02.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАртемий Кызласов
Артемий Кызласов
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Артемий Кызласов. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Генеральный директор особой экономической зоны "Титановая долина" Артемий Кызласов заявил, что не признает вину в получении взятки в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из Ленинского районного суда Екатеринбурга, который рассматривает ходатайство следствия о его аресте.
"Не признаю", - сказал Кызласов в ответ на соответствующий вопрос судьи.
Судья также попросила его обозначить свое отношение к обвинению. "Если можно, я не буду это делать", - отметил глава ОЭЗ.
Кызласов рассказал, что женат и имеет двоих детей - трех и семи лет.
Другим фигурантом дела является бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов, который обвиняется в посредничестве в получении взятки в особо крупном размере.
Как ранее сообщил РИА Новости адвокат Кызласова Алексей Зорин, гендиректор ОЭЗ задержан по подозрению в получении взятки в размере 2,5 миллионов рублей.
По предварительным данным следствия, в середине 2019 года подозреваемый гендиректор потребовал от представителя подрядной организации взятку за подписание актов сдачи-приемки выполненных работ и за оплату выполненных работ по договору. При этом второй фигурант дела предложил выступить посредником во взяточничестве, считают следователи. Вечером 17 февраля гендиректор принял от представителя подрядной организации, как полагают следователи, часть взятки, после чего подозреваемые были задержаны сотрудниками УФСБ РФ по Свердловской области.
Михаил Шилиманов
Вчера, 10:18
Чиновнику вменяют посредничество во взятке главе "Титановой долины"
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Свердловская областьЕкатеринбургРоссияПроисшествия
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